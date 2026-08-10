La Policía Nacional refuerza la lucha antidroga en Almería con cinco grupos en la futura 'Udyco Alborán'

Archivo - Agente de la Policía Nacional durante una intervención contra el tráfico de drogas. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALMERÍA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha ampliado de uno a cinco los grupos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) en Almería, que pasará a denominarse 'Udyco Alborán', según ha avanzado este lunes el comisario jefe provincial, Antonio María Delgado de los Reyes.

A preguntas de los periodistas durante la presentación de la operación 'Indalo Green', el comisario ha explicado que la planificación del trabajo "no es solo sacar gente a la calle", sino apoyarse en "un sistema de inteligencia", "un sistema de cribado de investigaciones" y en las relaciones nacionales e internacionales frente a una delincuencia que "muchas veces no se queda en Almería".

En este contexto, ha definido la provincia como "más nudo de transición y nudo de apoyo logístico" que de consumo, y ha apuntado al volumen de camiones que salen de Almería y a su conexión hacia Europa por el Mediterráneo. Ese alcance ha llevado a la Udyco almeriense a desarrollar actuaciones fuera de la provincia, con intervenciones en Francia, La Junquera y Cataluña.

En cuanto a la cooperación internacional, Delgado de los Reyes ha señalado que uno de los principales enlaces de Europol en La Haya estuvo hace una semana en Almería con una agenda de trabajo y planificación.

El jefe de Sección de la Udyco de Almería, Juan Antonio Sánchez, ha añadido que la unidad está conectada, a través de la Udyco central, con los oficiales de enlace en Bélgica, Países Bajos y Alemania, con una comunicación que ha calificado de "rápida y fluida".

El comisario ha explicado, además, que la estrategia contra el tráfico de drogas en Almería se articula en dos ámbitos: el Plan Especial de Seguridad Campo de Gibraltar, centrado en el tráfico internacional de drogas y armas, y el plan funcional 'Respuesta a Barrios Tensionados', de carácter territorial, con actuaciones en barrios de la capital como El Puche y Pescadería, en municipios como Pechina, Macael, El Ejido y La Mojonera, y en las 200 Viviendas de Roquetas de Mar.