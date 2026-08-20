Moreno se compromete a "asumir los costes que haya que asumir" para promocionar a Ceuta tras la crisis migratoria

1111672.1.260.149.20260820135636 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i) y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d) durante rueda de prensa posterior a la reunión que han mantenido este jueves. - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasmitido su "solidaridad y apoyo" al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tras la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos hace tres semanas. En esta línea, se ha comprometido a "asumir los costes que haya que asumir" para promocionar a Ceuta en el ámbito turístico y empresarial.

"Vamos a trabajar con Ceuta como si fuera un objetivo nuestro. Va a estar integrada y vamos a asumir los costes que haya que asumir para promocionar a Ceuta, especialmente después de este triste capítulo", ha afirmado este jueves en una atención a los medios en la ciudad ceutí en la que ha asegurado que "hace suyas" las propuestas de Vivas de colaboración con Andalucía.

Por su parte, el presidente ceutí ha detallado algunas de las medidas de colaboración con el Gobierno andaluz como respuesta a la crisis migratoria desatada en la Ciudad autónoma con la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

En primer lugar, Vivas se ha referido a un programa de "comercialización turística conjunta que incorpore a Ceuta como extensión de la Costa del Sol, Cádiz y el Campo de Gibraltar". Sobre turismo también, Ceuta y Andalucía plantea que la primera se incorpore como uno de los destinos turísticos que se ofrece a los mayores a través del Imserso.

Igualmente, Juan Vivas ha instado a un "apoyo" a la conexión marítima con Málaga y a elaborar una agenda de encuentros en todas las provincias andaluzas para poder "presentar la realidad económica de Ceuta en sectores estratégicos y los atractivos de Ceuta como destino empresarial".

Ceuta y Andalucía impulsarán un servicio de acompañamiento a las empresas andaluzas interesadas en desarrollar sus iniciativas en la Ciudad autónoma y desarrollarán el programa, que ya está dando sus primeros pasos, entre la Universidad de Granada, la Junta de Andalucía y Ceuta que tenga por objeto la innovación, la economía del conocimiento y la Inteligencia Artificial (IA).

Moreno ha defendido que "hace suyas" las propuestas planteadas por el presidente ceutí. "Estoy convencido de que Ceuta no solamente va a superar esta, como tantas otras situaciones superadas a lo largo de su historia, sino que lo va a hacer con mucha más fortaleza", ha reafirmado.

Asimismo, el presidente de la Junta ha mostrado su disposición a "colaborar y respaldar" a la ciudad para que "recupere su pulso económico". "Ceuta está paralizada como consecuencia de esta situación y el Estado tiene que ayudar y después el resto de Administraciones también tenemos que colaborar", ha asegurado al mismo tiempo que ha cifrado en 30 millones las pérdidas por parte del sector empresarial ceutí.

En esta línea, Moreno ha destacado el papel del turismo para "captar inversiones" en Ceuta y ha puesto de ejemplo el próximo eclipse solar total, que tendrá lugar en 2027, para "promocionar a la ciudad". "Vamos a impulsar que algún tipo de acontecimiento que en vez que se pueda celebrar en Andalucía, se pueda celebrar en la ciudad de Ceuta", ha subrayado.

El presidente de la Junta ha hecho hincapié en los lazos entre Andalucía y Ceuta a la que descrito como "hermanos". "Sentimos a Ceuta y a Melilla como Andalucía", ha destacado a la par que ha alabado la gestión de la crisis migratoria por parte del presidente de la ciudad autónoma. "Ceuta tiene un presidente que sí está a la altura de las circunstancias junto con su equipo", ha reseñado Moreno.

"Esto es como si hubiera pasado en Córdoba, en Sevilla, en Málaga, en cualquiera de las ocho provincias andaluzas. Y nos sentimos consternados y dolidos por la situación que se está viviendo en Ceuta", ha aseverado el presidente del ejecutivo andaluz.