El PP activa a sus 61 alcaldes y 515 concejales para aupar a Feijóo desde Almería a la presidencia del Gobierno

VERA (ALMERÍA), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Almería, Javier A. García, ha clausurado este mediodía la convención provincial de alcaldes y concejales que se ha celebrado durante toda la mañana en el municipio de Vera y que ha contado con la presencia del secretario general del PP Andaluz, Antonio Repullo y del secretario general del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco.

Javier A. García ha comenzado su intervención agradeciendo a los alcaldes y concejales el excelente trabajo que han realizado para conseguir que "el PP de Almería haya sido el que ha obtenido el mejor resultado de España y el único partido de todo el país en lograr el 48,25% de los votos, un logro que se ha producido gracias a todos, a nuestros alcaldes y concejales que han trasladado el mensaje del PP a todos los rincones de la provincia".

Según nota de prensa, el presidente del PP ha recordado que las elecciones del 28-M fueron el punto de partida y que el 23-J "todos tenéis la oportunidad de consolidar el resultado que habéis obtenido en vuestros municipios, los que gobernáis apuntalando ese resultado y los que estáis en la oposición mejorándolo". Para ello, el presidente del PP ha recordado que cuentan con el respaldo del mejor partido de la provincia de Almería formado por 515 concejales y 61 alcaldes por ahora.

"Tenemos una gran responsabilidad porque vosotros sois los mejores y tenéis que demostrarlo el próximo 23-J. Nuestra misión es ganar las elecciones generales y que Almería obtenga los mejores resultados de España", ha subrayado.

Javier A. García ha incidido en que "el PP de Almería tiene que decir alto y claro que queremos cambio, que se nos trate bien, mayores y mejores inversiones, y que Almería esté en el epicentro político de las decisiones que se tomen en Madrid". Para lograrlo ha pedido trabajo, trabajo y más trabajo para que los almerienses vuelvan a confiar en nuestro partido porque "entonces tendremos influencia para que cuando vosotros necesitéis al Gobierno de España esté ahí".

Además, ha recordado que el PP tiene a los mejores candidatos, los que van a representar los intereses de los almerienses en Madrid, en el Congreso y en el Senado.

"Ahora solo os pido que todos rememos juntos para que el PP de la provincia de Almería sea una vez más ejemplo", ha concluido.

FERNÁNDEZ-PACHECO: "EN LA CALLE SE RESPIRA AMBIENTE DE CAMBIO"

La jornada se ha iniciado con la intervención del secretario general del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y el alcalde de Vera, Alfonso García. Fernández-Pacheco ha agradecido a todos los alcaldes y concejales del PP su trabajo diario representando las siglas del Partido Popular en sus ayuntamientos.

A ellos se ha dirigido para recordar el importante resultado que el PP de Almería obtuvo el pasado 28 de mayo, "el mejor resultado de toda España", y los ha animado a seguir trabajando y a cumplir con sus responsabilidades locales, un cumplimiento que según ha explicado "será mucho más fácil si conseguimos echar a Pedro Sánchez de la Moncloa".

"En la calle se respira ambiente de cambio, la gente mayoritariamente está cansada de Pedro Sánchez pero para echarlo hay que explicar a los ciudadanos cual es el camino correcto. No se pueden coger atajos, no podemos menospreciar al PSOE de Almería y pensar que todo está ganado y que el resultado de las municipales se va a reproducir de manera automática. Eso no es así y tenemos que redoblar esfuerzos para volver a demostrar por qué somos el PP de Almería y por qué podemos permitirnos el lujo y decir que representamos al mejor partido de Andalucía, Almería y España", ha afirmado.

Por su parte el alcalde de Vera, Alfonso García, ha destacado el importante crecimiento que se está produciendo en su localidad y ha señalado que es necesario que a las políticas de Juanma Moreno en la Junta, se sumen las de Alberto Núñez Feijóo en el Gobierno de España, para poder poner freno a problemas que afectan especialmente a la provincia de Almería como el del agua.

García ha puesto en valor la celebración de convenciones como la de este sábado para poner en común puntos de vista y soluciones a problemas que existen en todos los ayuntamientos, y ha agradecido al PP de Almería que haya elegido su municipio para una reunión con la que se activa al 100% al partido de cara a las elecciones generales.

A lo largo de la jornada se han celebrado varias mesas redondas enfocadas a la preparación de la acción de gobierno y a dar las consignas necesarias a los portavoces de la oposición para que ejerzan su labor fiscalizadora.

Para ello se han tratado materias relacionadas con el urbanismo y planeamiento; haciendas locales, contratación pública y gestión de proyectos europeos; acceso a la información, estrategias de gobierno al frente de los ayuntamientos; estrategias de oposición; acceso a la información y demás derechos que asisten a la oposición para una labor eficaz; nociones de urbanismo, hacienda y contratación pública; o el próximo gobierno de España del PP como motor de crecimiento y progreso de la provincia de Almería.