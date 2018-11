PP afirma Almería será una "prioridad" si gana en Andalucía tras ser "olvidada" por el PSOE

Publicado 08/11/2018 16:24:31 CET

La cabeza de lista del PP de Almería al Parlamento andaluz, Maribel Sánchez, ha mantenido una reunión con el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco (PP), para conocer las necesidades de la capital dependientes de la Junta de Andalucía y trasladarle el compromiso de su partido con la ciudad, "tan olvidada y castigada por el PSOE".

En una nota, la candidata del PP ha afirmado que "a partir del próximo 2-D Almería será prioridad del nuevo gobierno del PP-A, con Juanma Moreno", por lo que espera que la ciudad "respalde a una candidatura en la que se mezclan la experiencia, la renovación y las ganas e ilusión por cambiar la realidad de esta tierra".

Según ha explicado Sánchez Torregrosa, Almería necesita "ya" un Plan General de Ordenación Urbana que la Junta "tiene paralizado y que no permite el desarrollo de la ciudad", de modo que "impide por ejemplo que vecinos de algunos barrios no puedan pedir una simple licencia urbanística o que se puedan instalar grandes empresas al no disponer de suelo industrial".

Además, ha considerado necesario "acabar el centro de salud de Piedras Redondas que desde el 2011, año en el que se puso la primera piedra, es un esqueleto abandonado de la ciudad" o la Casa del Mar, que "lleva un retraso considerable y cuyo cierre provocó que se eliminara un punto continuado de urgencias por lo que sin él se vienen a colapsar las urgencias de Torrecárdenas y la Bola Azul".

En materia de infraestructuras, la candidata popular ha explicado que es "muy triste que en el año 2018 aún no haya llegado la A-92 a la ciudad de Almería" ya que falta esa "conexión clave" con la capital a través del municipio de Huércal de Almería. Otras necesidades de la ciudad son, según la aspirante, la construcción del Conservatorio de Danza y mejora del Conservatorio de Música, la puesta en valor de la Alcazaba o la desembocadura del río Andarax, que "está hecha un auténtico basurero", entre otras.

Sánchez ha señalado que "tras 37 años de socialismo en Andalucía ha llegado la hora del cambio, el cambio que solamente garantiza el Partido Popular ya que partidos como Cs, que han tenido la oportunidad durante estos últimos cuatro años de mejorar la realidad de la ciudad cumpliendo algunas de estas históricas demandas, no lo han hecho, y solamente se han dedicado a sostener y aplaudir al gobierno de Susana Díaz siendo cómplices de la corrupción y del abandono a nuestra provincia".