El PP de Almería acusa al ministro Puente de "incompetencia" y le exige responsabilidades por el "caos ferroviario"

ALMERÍA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP por Almería Ana Martínez Labella ha criticado la "incompetencia" del ministro de Transportes, Óscar Puente, y le ha reclamado que asuma responsabilidades por el "caos ferroviario" que, según ha señalado, persiste en Andalucía y en la provincia de Almería "desde hace meses".

En un comunicado, ha advertido de que esta situación provoca "la desesperación" de los ciudadanos que utilizan el tren para viajar a la comunidad en época estival o para desplazarse hasta Madrid.

El reproche se produce después de que un tren Intercity que cubría el trayecto Madrid-Almería quedara detenido este miércoles, lo que obligó a los pasajeros a permanecer dentro durante tres horas y media sin poder salir hasta ser trasladados en autobús.

Martínez Labella ha señalado que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha solicitado la comparecencia del ministro para que explique los continuos retrasos en el servicio. La diputada ha exigido a Puente "que no siga obviando la realidad que miles de pasajeros llevan sufriendo mucho tiempo" y le ha instado a dimitir, ya que considera que con su "nefasta gestión" ha dado "suficientes muestras de incompetencia".

Según ha subrayado, la sucesión de incidencias en el transporte ferroviario en Andalucía "día sí y día también" está afectando a la economía y al turismo, y generando "hartazgo" en los ciudadanos, que "no se merecen que el Gobierno de España arruine sus vacaciones por las malas comunicaciones".

"El ministro tiene que dar explicaciones urgentes y asumir responsabilidades cuanto antes. Andalucía y Almería no se merecen un Gobierno de España que no busca soluciones y que mira hacia otro lado cada vez que cientos de pasajeros se quedan atrapados en trenes en mitad del trayecto", ha afeado.

Además, Martínez Labella ha criticado la "falta de reacción" de la ministra María Jesús Montero, a la que ha acusado de mantener un "silencio cómplice" ante el problema. En su opinión, "Montero prefiere defender a su compañero en el Gobierno antes que dar la cara por los andaluces, a los que castiga permanentemente como ha hecho desde su responsabilidad como ministra de Hacienda infrafinanciando a Andalucía".