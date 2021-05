PP de Almería afirma que el PSOE "tendrá que decidir si apoya indulto a presosdel 'procés' o respalda la Constitución"

ALMERÍA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Almería, Javier A. García, ha afirmado este domingo que en las próximas semanas el PSOE almeriense tendrá que

pronunciarse en los distintos plenos municipales y en el de la Diputación, tras la

presentación de mociones por parte del Partido Popular, sobre "si apoya indultar a los presos independentistas o respalda incondicional y absolutamente la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del estado de derecho y la democracia de nuestro país".

De esta forma, según ha indicado en un comunicado, los almerienses "podrán conocer la postura de los concejales, alcaldes y diputados provinciales socialistas de la provincia ante la intención de Pedro Sánchez de conceder un indulto a los condenados del 1 de octubre por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos contra el criterio del Supremo y la Fiscalía, sin haber pedido perdón y con el ánimo de volver a repetirlo".

"Queremos que los alcaldes y concejales del PSOE se rebelen para que

Sánchez no atraviese esa línea roja que supone una gravísima quiebra del

Estado de Derecho y de la legalidad, y que de hacerlo, supondrá el fin del

Partido Socialista constitucionalista", ha manifestado el dirigente popular.

Javier A. García ha anunciado que su partido también va a recoger firmas en contra de este "duro golpe contra la democracia" y ha confiado en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "rectifique porque en estos momentos lo que está demostrando es que está dispuesto a cruzar cualquier línea roja con tal de mantenerse en La Moncloa".

"Estamos ante un presidente y un Gobierno que no esconden su voluntad de

indultar a unos condenados que no sólo no han mostrado un ápice de

arrepentimiento, sino que han dejado claro que tienen intención de reincidir en

los delitos cometidos", ha afirmado.