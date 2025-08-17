El PP de Almería afirma que el servicio de Salud Bucodental andaluz es "uno de los más completos de España"

Archivo - Almería.- El PP destaca que la rehabilitación del Castillo de Vélez Blanco aumentará el flujo de visitantes al monumento - PP ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería, Juan José Salvador, ha destacado este domingo que Andalucía se sitúa "a la vanguardia en muchos ámbitos relativos a la salud" y ha señalado que en el caso de la salud bucodental en la comunidad se presta uno de los servicios "más completos de España gracias a un plan que permite que la población más vulnerable pueda tener acceso a los tratamientos".

Juan José Salvador ha señalado en un comunicado que dentro de este plan se apuesta por la prevención de caries en la infancia con actividades dirigidas a escolares; acciones preventivas en 650 residencias de mayores; o cirugía oral, tratamientos farmacológicos o estudios de imagen.

El Gobierno del Partido Popular ha asumido "con responsabilidad" el reto de mejorar la salud dental de los andaluces, "un área que durante décadas fue absolutamente ignorada por los gobiernos socialistas y que ahora se ha convertido en uno de los servicios más completos del país", ha manifestado.

En su intervención, el parlamentario del PP ha lamentado el "importante deterioro" que se produjo en la sanidad andaluza durante los años de gobierno del Partido Socialista, "dejando un sistema público de salud debilitado que el presidente, Juanma Moreno, en poco más de seis años ha sido capaz de recuperar y de lograr que sea mucho más cercano, justo, eficaz y accesible".

"Aún queda mucho por hacer, pero estamos en el buen camino porque frente a los gobiernos socialistas del olvido, el Gobierno de Juanma Moreno trae hechos y realidades, frente al abandono aporta soluciones, y hoy todos los andaluces, vivan donde vivan tienen acceso a una salud bucodental pública de calidad", ha concluido.