El PP de Almería anima a las empresas a solicitar las ayudas de la Junta para fortalecer la industria del sector agro

ALMERÍA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Julia Ibáñez, ha animado este sábado a las empresas de la industria auxiliar del sector agroalimentario almeriense a acogerse a las ayudas del Fondo de Transición Justa dotadas con 17,7 millones de euros que la Junta puso en marcha el pasado mes de junio y a las que se pueden acoger hasta el próximo 12 de agosto. Se trata de unas ayudas que vienen a "fortalecer las capacidades de estas empresas en materia de innovación, digitalización, y sostenibilidad".

En concreto, ha señalado Ibáñez en una nota, la Junta ha destinado 2,8 millones a respaldar proyectos de economía circular promovidos por pymes, 4,4 millones a impulsar la gestión de residuos promovida por grandes empresas y 2,3 millones para el desarrollo de innovación por pymes sobre productos y tecnologías eficientes.

Además, la parlamentaria del PP ha explicado que se destinan cinco millones de euros a la implantación de nuevas o más amplias capacidades industriales; 1,7 millones a proyectos de innovación en los procesos y organización industrial y 1,5 millones a la aceleración de startups e impulso a nuevas empresas.

Por otro lado, la 'popular' ha destacado que con estas ayudas la Junta de Andalucía pone en valor la importancia de un sector como el de la industria auxiliar de la agricultura que solo en la provincia de Almería cuenta con más de 6.800 trabajadores y factura anualmente más de 1.500 millones de euros.

"Una vez más el Gobierno de Juanma Moreno tiene en cuenta las necesidades de un sector clave para la agricultura almeriense y para Andalucía y apoya a las empresas generadoras de empleo y riqueza imprescindibles para el sector agrario. Por ello desde el PP de Almería las animamos a acogerse a estas ayudas que van a suponer un revulsivo importante para la industria auxiliar de la provincia y para que siga siendo referente a nivel andaluz y nacional", ha concluido.