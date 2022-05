El PP de Almería basará su campaña en el "aval de la experiencia" y la "gestión" en la Junta para atraer a los votantes

ALMERÍA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Almería se ha propuesto hacer una demostración de su gestión al frente de la Junta de Andalucía durante los últimos tres años y medio como principal argumento durante la campaña electoral para recabar el apoyo de los votantes, de modo que confían en que "el aval de la experiencia sea suficiente" tanto para "afianzar" a sus electores, atraer a simpatizantes del PSOE y para que "vuelvan otra vez al PP" aquellos que dejaron de lado la papeleta con sus siglas en los últimos comicios.

Así lo ha trasladado este viernes en un desayuno con medios de comunicación el presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García, para quien durante la campaña, que arranca el 3 de junio, se va a intentar "desde la centralidad y la moderación" dar a conocer las políticas y medidas articuladas por Juanma Moreno a fin de que los ciudadanos "sigan confiando en nosotros". "Con esta lista salimos a ganar, nos tomamos las elecciones muy en serio porque la provincia se juega seguir avanzando o retroceder otra vez", ha asegurado.

García ha descrito así el PP como "un partido de centro derecha que quiere abarcar a cualquier persona que se sienta identificada", por lo que no ha puesto techo al número de escaños al que aspira conseguir en estos comicios a lo largo del encuentro en el que han participado el portavoz del PP-A y alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, el coordinador del comité de campaña del PP de Almería y alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, quien además lidera la lista de los 'populares' almerienses.

El presidente del PP ha recalcado la decisión "unánime" para elegir a Crespo como "la mejor persona que representa los intereses de Almería y del PP" entre los 22.000 afiliados que la formación ostenta en la provincia, especialmente como reconocimiento a esa gestión de la que el PP va a sacar pecho durante la campaña, dada su labor a través del Consejo de Gobierno de la Junta para responder a "demandas históricas" más allá de su cartera y que han sido "desbloqueadas" en esta legislatura.

"El PP está unido y preparado, afronta la campaña con los deberes hechos y con retos por delante e ilusión", ha asegurado la cabeza de lista, para quien el "cambio sereno y tranquilo" de Moreno ha hecho que Almería pase de "ser la tierra más olvidada" de Andalucía a "estar en el centro de las políticas" del Gobierno andaluz, con inversiones que se han elevado de 169 euros por habitante a 236 euros "poner fin a reivindicaciones históricas".

Estas inversiones, según Crespo, podrían haber sido mayores aún si el presupuesto de 2022 no hubiera quedado frustrado por el voto negativo de Vox, que sí apoyó los tres anteriores y fue socio de investidura. "No se puede decir que somos buenos con tres presupuestos y al cuarto somos muy malos. No se puede cambiar de la noche al día", ha dicho la consejera, para quien la negativa de sacar estas últimas cuentas adelante, y que motivan buena parte del adelanto electoral según Moreno, ha hecho "daño" a las inversiones.

EL DATO FRENTE A LA "CONFUSIÓN"

Aún así, desde las filas populares se ha apostado por una campaña demostrativa, en la que se pongan sobre la mesa la "solidez" y "eficacia" de la gestión con datos demostrables para enfrentar el discurso de quienes quieran "confundir" al electorado. "No nos vamos a guiar por lo que puedan hacer o no otros, no nos va el ruido o los eslóganes fáciles, sino hacer que las familias avancen", ha comentado la respecto el coordinador de la campaña.

No obstante, el PP tratará de ir más allá del "dato frío" para mostrar cuáles han sido los avances obtenidos a raíz de su gestión al frente de la Junta, para lo que se va a "tratar de visualizar" sus políticas "con testimonios" y la repercusión de sus acciones "en las familias almerienses, pueblo a pueblo y comarca a comarca". "Creo que es el balance serio que estamos obligados a hacer", ha manifestado Góngora.

De momento, Crespo ya ha apostado por abordar durante la campaña los asuntos que impulsará su partido dentro de las propias competencias que tiene la Junta de Andalucía porque "hay que creer en las autonomías" frente a los "tantanes" que hablan de posibilidades "que no son tales porque no son autonómicas".

"El tema de la inmigración y del Plan Hidrológico Nacional es estatal", ha recordado ante dos de las principales cuestiones que ha encarado Vox en los últimos días a través de sus actos públicos antes de puntualizar la importancia de ciertos mensajes de calado para el sector. "No podemos hablar de cerrar fronteras", ha dicho a modo de ejemplo antes de insistir en la importancia de las exportaciones en el marco europeo.

La consejera ha hecho así una defensa de la política hídrica seguida por la Junta de Andalucía, mediante inversiones de hasta 152,6 millones de euros para fomentar la regeneración de aguas ante la "depuración nula" que, según ha explicado, se hacía hasta el momento. "No podemos desdeñar ninguna fuente hídrica", ha insistido Crespo, quien cree preciso reclamar al Gobierno central la puesta en marcha de sus obras declaradas de interés, así como ampliar las capacidad de las desaladoras activas y las conexiones que garanticen recursos en toda la provincia.

Así, la candidata del PP ha explicado que desde la Junta "se ha aportado mucho al tema agrario en Andalucía y en Almería", donde se ha visualizado la labor y situación del sector y se ha invertido a lo largo de los últimos años, tanto a la hora de controlar una posible competencia desleal mediante la revisión del reetiquetado de productos, como a la hora de dar facilidades para la implantación de jóvenes agricultores, con más de 500 ayudas concedidas, entre otras medidas. "El movimiento se demuestra andando", ha apostillado.