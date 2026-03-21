El PP de Almería destaca la "importancia estratégica" del Gobierno de Moreno por la hostelería

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Julia Ibáñez. - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Julia Ibáñez, ha defendido en el Parlamento de Andalucía la "importancia estratégica" que el Gobierno de Juanma Moreno otorga al sector de la hostelería dentro de la política turística de la comunidad y ha subrayado que "el turismo andaluz no se entiende sin su hostelería que es una pieza estructural de nuestro modelo turístico y económico".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Ibáñez ha señalado que el liderazgo turístico de Andalucía "no se construye únicamente sobre campañas de promoción o cifras de visitantes, sino sobre la experiencia real de quienes eligen nuestra tierra como destino".

"Ese liderazgo se consolida en una mesa bien servida, en un hotel que cuida el detalle, en un servicio profesional que convierte una estancia en un recuerdo", ha afirmado.

En este sentido, Ibáñez ha puesto en valor la reciente aprobación por parte del Consejo de Gobierno del decreto de modificación de la Consejería de Turismo para incorporar formalmente la hostelería a las dos direcciones generales competentes en materia turística.

"No hablamos de un mero ajuste organizativo. Hablamos de reconocimiento institucional. De otorgar al sector el espacio que merece dentro de la propia Consejería. De dotarlo de una estructura más cercana, más preparada y con mayor capacidad de atención y respuesta a sus necesidades reales", ha destacado.

Asimismo, la parlamentaria ha reconocido el "papel clave" que desempeñan los hosteleros andaluces, desde el pequeño establecimiento familiar hasta las grandes empresas del sector.

"Nuestros hosteleros levantan cada día mucho más que la persiana de sus negocios: sostienen empleo, dinamizan municipios, fijan población y convierten nuestra excelencia gastronómica y nuestra hospitalidad en una auténtica ventaja competitiva para Andalucía", ha afirmado.

Ibáñez ha enmarcado esta decisión en el contexto de un turismo que evoluciona hacia modelos más sostenibles, más digitales y más exigentes en calidad. "En ese escenario, la hostelería desempeña un papel estratégico que debemos reforzar con planificación, apoyo y visión de futuro", ha señalado.

Finalmente, ha concluido que "reforzar la hostelería es reforzar la competitividad turística de Andalucía en su conjunto", reafirmando el compromiso del Gobierno andaluz con un sector que constituye "uno de los principales motores económicos de la comunidad".