PP de Almería dice que el Gobierno de Moreno "sitúa a Andalucía como líder en transformación digital en España y Europa"

ALMERÍA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PP de Almería Ángeles Martínez ha destacado este sábado "el liderazgo que Andalucía" mantiene en cuanto a transformación digital en España, "gracias a las políticas desarrolladas por el Gobierno de Juanma Moreno"; una tendencia que sitúa además a la comunidad "como polo de referencia en Europa".

En una nota, Martínez ha explicado que actualmente Andalucía es líder en inversión pública para digitalización y servicios TIC y ha recordado que ya hay prevista una inversión histórica hasta el 2030 de 2.600 millones de euros.

"Sin embargo, este importante avance podría verse frenado si el Gobierno de España no cumple con Andalucía y dota a la comunidad de las infraestructuras eléctricas necesarias para seguir proyectando un futuro de éxito", ha lamentado la 'popular'.

Así, ha indicado que "sin energía no hay tecnología"; por ello ha instado a la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero "a que por una vez defienda los intereses de los andaluces e interceda para que a nuestra tierra lleguen las inversiones en red eléctrica que necesitamos".

Además, la parlamentaria 'popular' ha subrayado que el Gobierno de Juanma Moreno "está apostando de la mano del sector, las empresas, los expertos y la comunidad científica por la Inteligencia Artificial y las tecnologías exponenciales".

En este sentido, ha asegurado que los andaluces "están cada vez más concienciados" en que la Inteligencia Artificial y las tecnologías "se han convertido en una herramienta importantísima para mejorar el bienestar social, en todos los aspectos de la vida, desde el sanitario, turístico, y educativo hasta el de la seguridad".

Martínez ha concluido advirtiendo que "frente a la transformación sin precedentes que el Gobierno de Juanma Moreno ha logrado en Andalucía, el PSOE y María Jesús Montero solo ofrecen a los andaluces polarización, mentiras y manipulación".