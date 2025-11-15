PP de Almería: "Plan de autónomos de Feijóo protegerá e impulsará a estos trabajadores perseguidos por el sanchismo"

El diputado nacional del PP de Almería Rafael Hernando junto con concejales del PP de La Mojonera
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 15 noviembre 2025 13:02

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP de Almería Rafael Hernando ha afirmado que el plan de autónomos anunciado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "protegerá, impulsará y acompañará a estos trabajadores perseguidos por el sanchismo".

Hernando ha mantenido una reunión con los concejales del PP de La Mojonera y afiliados del partido en esta localidad del Poniente almeriense para trasladarles las medidas del plan integral de autónomos anunciado Feijóo "con las que pretende ayudar a aquellos que cada día arriesgan y trabajan para subir la persiana de su negocio y generar empleo y riqueza en España".

Así, Hernando ha defendido "la labor de los más de 63.000 autónomos almerienses que se merecen un Gobierno que mejore sus condiciones y valore su esfuerzo" y "no un Gobierno como el de Sánchez que los está condenando a la desaparición con diez subidas de cotizaciones desde que está en La Moncloa y cientos de trabas burocráticas".

El diputado del PP ha afirmado en un comunicado que "las diez cláusulas anunciadas por Feijóo en su plan se resumen en menos impuestos y trabas, más facilidades para crecer, más protección y más confianza del Estado en el autónomo".

Al respecto, ha detallado que "para lograrlo, Alberto Núñez Feijóo apuesta por llevar a cabo una exención del IVA a quienes facturan menos de 85.000 euros al año, una medida que va a beneficiar a 1,4 millones de autónomos en nuestro país; tarifa cero para nuevos autónomos el primer año de actividad y posibilidad de ampliarlo a un segundo año a menores de 35 años y a aquellos con ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional".

Además, Hernando ha explicado también que "las declaraciones anuales de los autónomos pasarán de cuatro a dos o a una; no pagarán cotizaciones durante un año por el primer empleado contratado; y tampoco pagarán cotizaciones por las bajas por enfermedad grave, ofreciéndoles también facilidades para trabajar después de la jubilación, la exención de cuotas durante dos años tras la paternidad y maternidad, la equiparación de los derechos de lactancia y mejoras para compatibilizar trabajo autónomo y por cuenta ajena".

En dicho plan, ha continuado, "se incluirá también una propuesta para dotar de más seguridad jurídica en la deducción de los gastos, con un régimen claro y sencillo que brinde certezas en deducciones como el uso de la vivienda o del vehículo propio".

Por último, el diputado del PP ha incidido en que "el PP seguirá trabajando y haciendo propuestas para favorecer a los más de 3,5 millones de autónomos de nuestro país y espera que muy pronto un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo las pueda poner en marcha", ha concluido.

