El PP de Almería tacha de "caótica" la gestión migratoria del Gobierno y le exige actuar "ante un drama sin precedentes"

La diputada nacional del PP por Almería y portavoz adjunta de Inmigración en el Congreso, Maribel Sánchez Torregrosa, durante una sesión en el Congreso. - PP

ALMERÍA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP de Almería y portavoz adjunta de Inmigración del PP en el Congreso, Maribel Sánchez Torregrosa, ha calificado este viernes de "caótica e inhumana" la gestión migratoria del Gobierno central, después de que esta semana hayan fallecido siete personas en la provincia al tratar de alcanzar la costa.

En un comunicado, ha exigido al Ejecutivo que actúe "ante un drama sin precedentes" y ha advertido de que la situación es "insostenible". Sánchez Torregrosa ha asegurado que "se está jugando con vidas humanas que las mafias utilizan a su antojo por la dejación de funciones del Gobierno de España".

La diputada 'popular' ha señalado que "no hay nada más irresponsable que, frente al drama humanitario que estamos viviendo con muertos y desaparecidos en nuestras costas todas las semanas, el Gobierno siga alimentando el efecto llamada, renunciando a la más elemental obligación del Estado, el control de sus fronteras, mientras otros aprovechan para hacer negocios millonarios con la vida de miles de personas".

En este sentido, ha manifestado que "la nefasta política exterior y de cooperación, junto con la inexistente política migratoria del Gobierno de Sánchez son la raíz de un problema que está convirtiendo las costas españolas y especialmente las almerienses en un cementerio, mientras las mafias campan a sus anchas por nuestras costas".

Así, Sánchez Torregrosa ha afeado que el Gobierno de España "haya dado carta blanca a las organizaciones criminales que se dedican a la trata y al tráfico de personas y que están incrementando sus beneficios millonarios a costa del efecto llamada".

Además, ha reivindicado más medios para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "puedan combatir las mafias en igualdad de condiciones, ya que en nuestra provincia cuentan con embarcaciones obsoletas y no tienen ningún medio aéreo, y el Gobierno siguen sin pedir un refuerzo del Frontex y sin hacer cumplir la Ley de Extranjería".

"INMIGRACIÓN LEGAL, ORDENADA Y VINCULADA AL MERCADO LABORAL"

Sánchez Torregrosa ha señalado que el PP defiende "una inmigración legal, ordenada y vinculada al mercado laboral que genera riqueza y contribuye económicamente a la provincia de Almería".

Asimismo, ha insistido en "la necesidad de una política migratoria que priorice los contratos en origen y que incremente los acuerdos bilaterales con terceros países para que las personas que lleguen a nuestro país lo hagan legalmente".

Del mismo modo, ha criticado que otro motivo por el que "la inmigración ilegal está desbocada en nuestro país es el mal funcionamiento de las oficinas de Extranjería que llevan años colapsadas y es prácticamente imposible tramitar permisos de residencia y trabajo".

En su intervención, la diputada nacional ha señalado que "el Gobierno de Sánchez no puede seguir mirando hacia otro lado ante este drama humanitario, no podemos permitir que en 2025 se repitan las estremecedoras cifras del año pasado, cuando se perdieron más de 10.000 vidas de inmigrantes en el mar intentando llegar a España".

"Por eso le exigimos desde el PP que actúe cuanto antes, ya que lamentablemente lo único que ha conseguido en esos siete años ha sido condenar a muerte a miles de personas en las costas españolas y almerienses", ha remachado.