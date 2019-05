PP de Bédar (Almería) propone un Consejo de Extranjeros para "escucharlos" y "que se integren"

Publicado 21/05/2019 12:19:24 CET

BÉDAR (ALMERÍA), 21 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la alcaldía de Bédar (Almería), Roberto Vicente, ha propuesto la creación de un Consejo de Extranjeros dentro de la corporación municipal para "escuchar" a los vecinos de otras nacionalidades, que suponen casi el 60 por ciento de la población del municipio, y para "intentar que se integren y compartan nuestras tradiciones, costumbres e historia".

En una nota, el candidato popular ha destacado que los ciudadanos extranjeros que habitan en la localidad "son iguales que el resto de vecinos" por lo que desde su formación se ha apostado por la creación de este órgano para que desde el gobierno local "se les escuche y se atiendan sus demandas, algo que ahora mismo no ocurre".

"Más de la mitad de los habitantes de Bédar son extranjeros y tenemos que considerarlos como miembros de nuestra comunidad", ha explicado Vicente, quien ha pedido a los electores que "confíen y voten al PP para renovar las ilusiones en el municipio, contar con un equipo comprometido, que viene dispuesto a cambiar las cosas y que va a trabajar para que Bédar sea lo primero".

Para Vicente, el municipio gobernado por el PSOE "vive estancado en el inmovilismo", por lo que "ha llegado la hora de que entre aire fresco en el Ayuntamiento, con un equipo renovado, como el que presenta el PP, formado por hombres y mujeres que vamos a cambiar Bédar y que tenemos ilusión y ganas de conseguir que nuestro pueblo sea un referente".

Así, cree que "no es de justicia" que el Pinar de Bédar "esté completamente abandonado, como si no formara parte del municipio" debido a que "no cuenta con saneamiento, la poda de los árboles brilla por su ausencia, la carretera se encuentra en una situación lamentable y hay viviendas abandonadas por el promotor que dan una mala imagen al barrio".

"Nosotros vamos a solucionar los problemas de El Pinar, vamos a exigir a Correos que por lo menos ponga un buzón en la plaza y que distribuya las cartas por las viviendas; vamos a arreglar el saneamiento de las calles y tocaremos las puertas de todas las administraciones que necesitemos para que la carretera esté en condiciones y los coches puedan circular sin problema. Queremos que El Pinar sea un barrio con los mismo servicios que tiene Bédar", ha dicho.