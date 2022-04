PP-A cree que "no va a tener que pactar con nadie" para afrontar la legislatura en la que "consolidar el cambio"

ALMERÍA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A, Ramón Fernández-Pacheco, cree que su partido "no va a tener que pactar con nadie" tras las elecciones autonómicas que se celebrarán el 19 de junio y tras las que espera que Juanma Moreno pueda "afrontar la legislatura que tiene que consolidar el cambio político en nuestra tierra" mediante una "mayoría suficiente" que le permita conformar un gobierno "en solitario con garantías".

Así lo ha expresado el portavoz popular andaluz a preguntas de los medios, ante los que ha señalado que sería "aventurado" determinar qué pactos o "líneas rojas" establecer de cara a la conformación de un gobierno autonómico tras las elecciones cuando aún no se ha desarrollado la campaña electoral ni se ha presentado un programa.

Con ello, ha insistido en que el objetivo ahora del Gobierno andaluz es continuar con la "agenda de reformas", ya que "establecer un debate sobre lo que va a suceder a partir de 20 de junio cuando la campaña electoral ni siquiera ha empezado me parece un debate estéril".

"Aquellos que están tan centrados en establecer líneas rojas, en poner cordones sanitarios y en establecer alianzas a priori se olvidan de lo importante, que es hacer un balance honesto de lo que ha cada uno ha hecho en la última legislatura y poner propuestas en un programa que convenza al conjunto de la sociedad, y en esto está el PP", ha dicho tras ser preguntado por la postura del socio del PP-A en el Ejecutivo andaluz a través del vicepresidente Juan Marín, quien rechazó la posibilidad de pactar con Vox.

"NO SÉ QUÉ CARA TIENE QUE TENER UN PRESIDENTE"

Ante la posibilidad que la diputada nacional de Vox Macarela Olona concurra como aspirante para presidir la Junta dentro del proceso electoral deslizada por el presidente de la formación, Santiago Abascal, el portavoz del PP-A ha asegurado que él no sabe "qué cara tiene que tener un presidente de la Junta". "Me importa bastante poco, me importa mucho más lo que vaya a hacer y en ese sentido no me cabe la mejor duda de que la mejor persona para ello es Juanma Moreno", ha añadido.

Con ello, cree que el PP tiene que "estar centrado en elaborar un buen programa, en sus equipos y en conquistar la mayoría de la confianza de los andaluces", quienes, según cree, "van a refrendar el trabajo que se ha hecho", por lo que la formación "va a hacer un gran pacto con el conjunto de la sociedad andaluza".

Fernández-Pacheco cree que "aval de la gestión" realizada por su formación al frente de la Junta constituye el "principal argumento" para obtener los mejores resultados electorales, ya que durante los últimos tres años y medio "Moreno ha cumplido dando la vuelta como un calcetín a la administración de la Junta frente a la terrible herencia recibida".

Así, ha incidido en que la única alternativa a su partido sería "retroceder y volver a esa realidad de los 40 años del PSOE con un Espadas que admite en público que quiere aplicar las mismas políticas de Pedro Sánchez en el Gobierno" frente una segunda legislatura de "cambio, avance y progreso donde Andalucía brille más que nunca".

En esta línea, ha justificado que sea en este momento de elevada inflación el elegido por el presidente de la Junta para convocar elecciones y que el nuevo gobierno puedan comenzar el septiembre a elaborar los presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio.

LISTAS ELECTORALES

Sobre la conformación de las listas, Fernández-Pacheco ha evitado avanzar quiénes ocuparan los primeros puestos puesto que, según ha recordado, el PP tiene sus "órganos internos" de los que él no forma parte. "Pronunciarme sería una falta de respeto a quienes tienen la encomienda", ha dicho antes de asegurar que, por su parte, su intención es volver a concurrir como candidato a la Alcaldía de Almería en 2023.

En el caso de Almería, el portavoz popular ha destacado el papel realizado por la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, quien "lo ha hecho muy bien" y ha representado en el Consejo de Gobierno los intereses de los almerienses en "materias sensibles". "Ha sido responsable en gran medida de que Almería forme parte de las prioridades", ha añadido sin confirmar su 'número uno' en la lista del PP almeriense.