PP insta al Gobierno a ingresar los dos millones que "adeuda" a ayuntamientos y Diputación de Almería del IVA de 2017

ALMERÍA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP de Almería, Juan José Matarí, ha censurado "un nuevo abuso" del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) hacia los ayuntamientos de la provincia y la Diputación, a los que "adeuda" más de dos millones de euros en concepto de entregas a cuenta del IVA de 2017, una cantidad que "en los momentos en los que nos encontramos supondría un impulso importante para hacer frente a los gastos extra que han sufrido las entidades locales como consecuencia del covid".

En un comunicado, Matarí recuerda que desde 2019 los ayuntamientos y diputaciones reclaman a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero (PSOE), que les pague el IVA recaudado en 2017 y que en el caso de toda España ascendería hasta los 750 millones de euros.

Sin embargo, "la ministra ha hecho caso omiso a esta petición, amparándose en primer lugar en que un gobierno en funciones no podía actualizar al sistema de financiación autonómica y local, justificándolo con un informe inexistente de la Abogacía del Estado que al final quedó en una consulta verbal, y en segundo lugar, alegando que no devolvería los 750 millones de euros porque esa cantidad no existía", según cuenta Matarí.

Ahora, explica que el Tribunal Supremo ha dado la razón a los ayuntamientos y diputaciones reconociendo que el Gobierno de Sánchez "no atendió sus obligaciones legales y no les pagó el IVA que les adeuda del ejercicio 2017".

"El Tribunal Supremo ha avalado que Pedro Sánchez y María Jesús Montero discriminaron a las entidades locales y a las comunidades autónomas, y mantuvieron un comportamiento absolutamente desleal con los Ayuntamientos y las Diputaciones. Por ello le exigimos que cumplan con la ley y cuanto antes hagan efectivo el pago de los más de dos millones de euros que corresponden a los Ayuntamientos de la provincia de Almería y a la Diputación Provincial y de los 750 millones de euros que les adeudan a las de toda España", afirma.

Matarí insta además al Gobierno a poner en marcha un fondo para la reconstrucción local de 3.000 millones de euros, un fondo para paliar el déficit del transporte público local de 1.000 millones, así como que permita a los ayuntamientos y diputaciones gestionar el 14,6% de los fondos de recuperación europeos.

Por último, el diputado del PP recuerda la importante concentración que esta semana han llevado a cabo en Madrid más de 200 ediles, portavoces de Ayuntamientos y presidentes de Diputación del PP, entre los que se encontraban Javier A. García y Ramón Fernández-Pacheco, para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez un fondo covid para los ayuntamientos porque durante este último año "no han recibido ni un céntimo por parte del Ejecutivo central para luchar contra el covid".