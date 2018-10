PP-A ve "posibilidades" de gobernar ante la "baraja" de opciones en el Parlamento frente a elecciones anteriores

Publicado 10/10/2018 13:31:51 CET

ALMERÍA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP-A en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, ha señalado este miércoles las posibilidades de gobierno que enfrenta su partido con las próximas elecciones autonómicas ante la "baraja" de "opciones políticas" que ofrece la Cámara andaluza entre las que hay formaciones "similares ideológicamente al PP", lo que dibuja un panorama distinto con respecto a otras "situaciones electorales" dadas en comicios anteriores.

"Hay posibilidades, aunque salimos a ganar", ha dicho Crespo en una rueda de prensa, donde ha recordado que, aunque su formación ha avanzado que no pactará con el PSOE ya que trata de buscar la "regeneración política en Andalucía", no se descartan pactos o apoyos eventuales con el resto de formaciones. "¿Con los demás por qué no?", se ha cuestionado la portavoz popular al respecto.

Así, ha incidido en que las situaciones electorales "varían mucho", toda vez que ha recordado las elecciones autonómicas de 2012 en las que el entonces presidente del PP-A Javier Arenas ganó las votaciones y consiguió 50 diputados, "pero no había posibilidad de gobierno". "Ganó con 50 diputados, que es más de lo que tiene hoy la presidenta de la Junta, que siempre se da golpes en el pecho diciendo que gobierna porque ganó y tiene 47" escaños, ha recalcado.

Crespo se ha mostrado "absolutamente segura" de que la ciudadanía "quiere cambio" en Andalucía, por lo que su partido se va a afanar en explicar sus proyectos para constituirse como la "alternancia" en la Junta frente a los que vaticinen las encuestas. "La encuesta real es el 2 de diciembre y tenemos una campaña por delante para ilusionar a la gente que quiere alternancia en Andalucía y regeneración política", según ha dicho.

UNA LEGISLATURA "EN BLANCO"

La dirigente del PP andaluz ha reiterado los 40 años de gobierno socialista que acumula Andalucía, en los que la Comunidad "no ha llegado a las cotas que se merece", por lo que entiende que otras formaciones "pueden protagonizar el cambio para la convergencia" en la región, especialmente tras una "legislatura en blanco" y "de las peores", con ausencia de "grandes reformas" y en las que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "se pasó dos años pendiente de dar el salto a Madrid para ser secretaria general del PSOE" y otro año "haciendo cálculos electorales".

Así, Crespo ha criticado que durante este tiempo no se haya dado "ningún tipo de actividad parlamentaria ni de gestión en el Gobierno" autonómico, por lo que entiende que se "ha desperdiciado una legislatura importantísima para la convergencia", que ha "retrocedido" tras tres años "sin pena ni gloria" y "sin reformas estructurales" frente a "otras tierras como Galicia, que partían de una situación parecida" y que "han dado un avance" con la aplicación de "políticas distintas".

Para la portavoz del PP-A, el discurso de investidura de Díaz en 2015 "se ha quedado en agua de borrajas" por la falta de "grandes reformas dirigidas a la economía y a la atracción de inversiones". "No hemos sido capaces de superar esa barrera en el empleo, esa dificultad, debido a un mal gobierno socialista como el de estos años", ha afeado Crespo, quien ha señalado al respecto que la ley del emprendimiento nació "vacía" sin planes de acompañamiento.

Según la portavoz parlamentaria, las economías medias y los pensionistas también "se ven obligados a pagar más impuestos" en Andalucía "que en toda España" tras haber "subido al máximo" el tramo autonómico del IRPF, para lo que, según ha incidido, contó con el apoyo de Cs, que "votó unos presupuestos con la inclusión de uno de los impuestos más altos de España".

Junto a la fiscalidad ha cuestionado el cumplimiento de otros asuntos como el céntimo sanitario, el plan de retorno del talento, la finalización de infraestructuras, el plan de estrategia de agroindustria, la ventanilla única, la reducción de salario de altos cargos y cargos públicos o la falta de plazas en Formación Profesional, entre otros aspectos.

"NO HA PODIDO TAPAR MÁS LA CORRUPCIÓN"

No obstante, a juicio de Crespo, la presidenta de la Junta ha optado por disolver la Cámara y convocar elecciones tras "años tapando la corrupción en Andalucía" hasta que "no ha podido más". "El PSOE se quejaba de que el PP diera una rueda de prensa en la puerta de un prostíbulo, donde se usaban las tarjetas con dinero de los desempleados. Lo que tendrían que haber hecho la señora Díaz es denunciar la situación públicamente y colaborar con la justicia para que la corrupción salga a la luz y se acaben con las prácticas corruptas que avergüenzan a todos los andaluces", ha manifestado.

Así, cree que la presidenta del Gobierno andaluz "se ha dedicado a tapar en cuerpo y alma" la corrupción cuando debería "haber dado cuenta" del destino dado al dinero de la extinta Faffe y "decir a todos los andaluces que hay ocho tarjetas que ahí están y que se han gastado el dinero en prostíbulos". "Debería haber pedido perdón e intentar recuperar el dinero defraudado", ha añadido.

Con esto, ha abogado por una "regeneración política" en la región liderada por el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ya que "es el único que no pactará con el PSOE", ya que ante esta cuestión, desde otros partidos dan "la callada por respuesta".