PP y Vox aprueban una moción en Roquetas de Mar (Almería) contra la "imposición obligatoria" del menú halal en colegios

Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha aprobado este viernes una moción con los votos a favor de PP y Vox en rechazo a la "imposición obligatoria" del menú halal "en cualquier centro público, y en especial en los comedores escolares".

La moción inicialmente impulsada por Vox ha sido enmendada en su totalidad por el PP tras cerca de 15 minutos de negociaciones sobre su contenido ya superado el debate, de modo que finalmente se ha saldado con la supresión de la exposición de motivos del texto y la sustitución de los acuerdos originales por los que han propuesto los 'populares'.

En este sentido, la moción incide en que la organización del comedor escolar "debe regirse prioritariamente por criterios de adecuada nutrición, equilibrio alimentario y calidad de los menús, conforme a las recomendaciones profesionales vigentes y en el marco de las competencias de las comunidades autónomas y de los propios centros a través de sus consejos escolares", aunque sin entrar en si los productos de certificación halal influyen en estos aspectos.

En cualquier caso, el Ayuntamiento se compromete con esta iniciativa a "promover activamente la gastronomía y carnicería tradicionales españolas" en el marco de una alimentación "equilibrada y de calidad en los centros educativos" y "sin que certificaciones específicas como la halal condicionen ni determinen la oferta general del servicio público".

También se compromete a apoyar de manera "explícita y decidida" el "producto español" así como a "fomentar su consumo ante la población" y "respaldando a nuestros productores y a la industria agroalimentaria española como parte esencial de nuestra economía y cohesión territorial", mas allá de que la industria contemple nacional pueda contemplar o no este tipo de certificaciones.

La moción también acuerda "exigir el respeto a los usos y costumbres de España" al tiempo que rechaza que se "impongan como obligatorias" las prácticas propias de "otras tradiciones" o "prácticas ajenas" a los "usos y costumbres" que, según defienden desde PP y Vox, son intrínsecas a las tradiciones de España.

"España es un estado aconfesional, pero no un Estado sin identidad. Nuestra nación, y de manera particular nuestros municipios, están profundamente vinculados a una tradición cultural y social de raíz cristiana y de forma mayoritaria católica, que forma parte esencial de nuestra historia, nuestras costumbres y nuestra forma de entender la vida en comunidad", ha manifestado el portavoz del equipo de gobierno, José Juan Rodríguez.

UNA POLÉMICA "INEXISTENTE"

Por su parte, el PSOE de Roquetas ha afeado al PP que se haya dejado "arrastrar" por los "discursos de odio" con una polémica "inexistente" sobre los menús halal, toda vez que han defendido el derecho de los musulmanes residentes en el municipio a contar con una "opción de menú" que sea "respetuosa con sus creencias en colegios y hospitales.

El concejal socialista Rafael Torres ha acusado así al PP de unirse a los "intentos de Vox de dinamitar la convivencia inventando problemas que el propio Gabriel Amat ha reconocido que no existen", sentido en el que ha votado, junto con su grupo, en contra de la moción.

Torres se ha referido al Real Decreto del Gobierno que regula los menús en colegios y hospitales en el que "no se impone absolutamente nada, simplemente se establece la obligación de contemplar menús de acuerdo con las creencias de la ciudadanía o sus intolerancias alimenticias".

Así, la medida del Gobierno "incluye a menús halal para musulmanes, así como vegetarianos, sin gluten y otras opciones, de forma que nadie tenga que comer en un colegio o un hospital en contra de sus creencias o contra su propia salud y, desde luego, que ningún niño tenga que marcharse a comer a su casa por este motivo, como han insinuado concejales de Vox durante el debate".

El concejal socialista ha lamentado la falta de visión institucional del PP, que "a pesar de los intentos de quitar importancia a la propuesta aprobada, ha acabado uniéndose a las tesis radicales de Vox, apoyadas con informaciones falsas de pseudomedios y aprobando una moción que solo busca dividir y alimentar una polémica que no existe en nuestro municipio".