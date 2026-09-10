Primaflor compra la empresa Zanobeet para ampliar su oferta con boniato, remolacha, cebolla roja y calabaza

Representantes de las empresas Primaflor y Zanobeet. - PRIMAFLOR

PULPÍ (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

La empresa Primaflor, con sede en Pulpí (Almería), ha adquirido el cien por ciento de Zanobeet, S.L., empresa agroalimentaria gaditana especializada en la producción, comercialización y distribución de hortalizas y tubérculos frescos, en una operación con la que ampliará su oferta con categorías complementarias como el boniato, la remolacha, la cebolla roja y la calabaza y reforzará su presencia productiva y comercial en los mercados nacionales e internacionales.

La operación se enmarca en la estrategia de crecimiento de Primaflor y supone un nuevo paso en su objetivo de ampliar y diversificar su catálogo, incorporar nuevas categorías de producto y "continuar ofreciendo un servicio integral y de excelencia a sus clientes", según ha destacado la compañía en una nota.

En el proceso de adquisición, el grupo ha contado con el asesoramiento financiero de MJ Asesores, el asesoramiento transaccional de Miguel López y el apoyo de Afianza en el proceso de 'due diligence'. Por su parte, Zanobeet ha estado asesorada por Jorge Righetto, de Bankinter Investment, y BCC Asesores.

Primaflor es un grupo agroalimentario de carácter familiar con una amplia trayectoria en la producción y comercialización de productos hortofrutícolas frescos y soluciones de alimentación saludable. Su modelo empresarial se sustenta en "la calidad, la innovación, la sostenibilidad, el conocimiento agrícola y una orientación permanente hacia las necesidades de sus clientes y consumidores".

Zanobeet, fundada en 2001 y con sede en Chipiona (Cádiz), se dedica principalmente a la producción y comercialización de boniato, remolacha, cebolla roja y calabaza. La empresa desarrolla su actividad agrícola en alrededor de 600 hectáreas situadas principalmente en las provincias de Cádiz y Sevilla y cuenta con tres centros de almacenamiento, confección y expedición en el entorno de Chipiona y Jerez de la Frontera.

La compañía ha construido a lo largo de su trayectoria una "sólida posición en el mercado" gracias a la calidad de sus productos, su conocimiento especializado de los cultivos, su capacidad productiva y su orientación exportadora.

Comercializa mayoritariamente en mercados internacionales, especialmente en Reino Unido, Países Bajos y Francia, y comparte con Primaflor numerosos clientes y canales comerciales.

MÁS CATEGORÍAS Y NUEVOS FORMATOS

La incorporación de Zanobeet permitirá a Primaflor complementar su actual cartera con productos estratégicos de "elevada demanda y amplia vida útil" y reforzará la capacidad del grupo para atender de forma más completa las necesidades de 'retailers', distribuidores y clientes nacionales e internacionales.

La operación abrirá además nuevas oportunidades tanto en producto fresco como en formatos de mayor valor añadido. La complementariedad entre ambas compañías permitirá avanzar en nuevos formatos y categorías, entre ellos productos preparados, soluciones microondables y propuestas de IV y V gama, especialmente en boniato y calabaza.

Desde el punto de vista productivo, la operación permitirá incorporar nuevas zonas agrícolas en Cádiz y Sevilla, complementarias a las áreas tradicionales de producción de Primaflor.

Esta diversificación geográfica y climática "contribuirá a reforzar la seguridad de suministro, ampliar los calendarios de producción y mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades del mercado".

CONTINUIDAD DE ZANOBEET

Primaflor afronta la inversión con una visión de continuidad y largo plazo. Los socios salientes de Zanobeet han valorado especialmente el compromiso de Primaflor con la conservación del proyecto empresarial, el respeto a las personas y la voluntad de "seguir desarrollando la compañía sobre las bases que han permitido su crecimiento".

La coincidencia de valores entre ambas organizaciones ha sido uno de los "elementos fundamentales" de la operación. Ambas compañías comparten una cultura empresarial "cercana, familiar y vinculada al territorio", así como una misma orientación hacia "la calidad, el servicio al cliente, el respeto a los empleados y la creación de valor sostenible".

Zanobeet "seguirá operando con su propia identidad" y como una marca especializada en sus categorías de producto. La compañía mantendrá una gestión diferenciada y próxima a sus clientes y se beneficiará de las capacidades, los recursos y la red comercial de Primaflor.

La integración se desarrollará de manera progresiva, "preservando el conocimiento, la experiencia y el equipo que han hecho de Zanobeet una compañía reconocida en su sector".

El director general de Primaflor, Eduardo Córdoba, ha señalado que "la incorporación de Zanobeet representa mucho más que la incorporación de una nueva categoría de productos a nuestro proyecto empresarial".

"Incorporamos un gran equipo humano, un profundo conocimiento agrícola y una compañía que comparte nuestra manera de entender la empresa: cercanía al agricultor, orientación al cliente, compromiso con las personas y visión de largo plazo", ha manifestado.

Por su parte, el nuevo director general de Zanobeet, Nicolás Montero, ha asegurado que "la confianza que Primaflor ha depositado en mí para dirigir esta nueva etapa de Zanobeet supone un orgullo y, sobre todo, una enorme responsabilidad".

"Afronto este reto con la ilusión de quien ha crecido profesionalmente en esta compañía y con el compromiso de honrar el trabajo realizado por sus fundadores, Manuel Jesús Nieves y José Manuel Acosta, y por todas las personas que han hecho posible lo que hoy es Zanobeet", ha indicado.