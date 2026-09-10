Moreno, preocupado por la "dependencia" de menores a pantallas que genera "problemas en materia educativa"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la inauguración del curso escolar 2026-2027 en Andalucía desde el CEIP Padre Manjón, de Benahadux (Almería) - MARIAM LEÓN-EUROPA PRESS

BENAHADUX (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado este jueves su preocupación por la "dependencia" y la "adicción" de menores a las pantallas de los teléfonos móviles o tablets, lo que genera "problemas en materia educativa".

Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención en la inauguración del curso escolar 2026-2027 en Andalucía desde el CEIP Padre Manjón, de Benahadux (Almería).

Ha hecho referencia al último informe PISA 2025, insistiendo en que es necesario abrir una reflexión, la sociedad en general, y plantear, aunque puede ser "una utopía en este mundo que vivimos hoy en día", un gran "acuerdo por la educación a nivel de estado, puesto que al final es el estado el que marca la legislación básica", y ha considerado que las últimas leyes "no han funcionado".

En su opinión, la cultura del esfuerzo es muy importante en materia de educación y en la vida en general, "que igualar por abajo no es precisamente el mejor de los objetivos, porque si no, sin duda alguna, los resultados no son los que nosotros creemos y queremos", y ha insistido en la "labor de las familias, de todo el sistema educativo y de las propias instituciones".

Asimismo, Moreno ha señalado que si bien los sistemas telemáticos y digitales son importantes en la educación y son instrumentos necesarios, la "dependencia" y la "adicción" que tienen algunos menores de las pantallas, al final, está generando una serie de "problemas en materia educativa" que deben llevar a reflexionar y trabajar en ello.

Como datos, Moreno ha manifestado que Andalucía cuenta con 700 docentes destinados al refuerzo en Lengua y Matemáticas. Según PISA, los alumnos andaluces están más de diez puntos por debajo de la media nacional en Matemáticas, comprensión lectora y Ciencias.

Ha manifestado que los recursos no son lo único, ya que Luxemburgo, país con un nivel de renta de los más altos de Europa y que dedica una ingente cantidad de recursos a la educación, "ha suspendido en el informe PISA" o Suiza. "Con lo cual, no solamente con recursos se puede mejorar, sino que tenemos que tocar metodología, la autonomía de los centros o la gestión de las aulas", según ha apuntado.