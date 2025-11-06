La producción de flor de Pascua en Almería y Granada aumenta y supone el 36% del total nacional durante esta campaña

ALMERÍA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de unidades de flor de Pascua o poinsettia --'Eurphorbia pulcherrima'-- cultivadas en las provincias de Almería y Granada ha aumentado con respecto al año pasado, de modo que representa el 36 por ciento de la producción nacional ante los casi diez millones de unidades producidas, según los datos que maneja Plantaespaña.

En una nota, la entidad ha señalado que en estos días se prepara la salida al mercado de las producciones cultivadas desde el verano en varios formatos, principalmente macetas de 14 centímetros y copas; y en colores, con el rojo, blanco y rosa como protagonistas, aunque "el rojo sigue siendo el preferido, con el 90 por ciento de la producción del sector".

Algunos productores también apuestan por variedades como 'J'adore white', con varias flores de color vibrante, y la 'Princettia', genéticamente mejorada en tonos fucsias.

Plantaespaña señala que el trabajo que hay detrás de cada unidad de poinsettia "es muy exigente" porque requiere de "técnicas de lucha integrada contra las plagas, regulación del crecimiento con luz y precisión del riego", lo que "no siempre se traduce en el precio al consumidor que deja márgenes muy estrechos".

NUEVOS MERCADOS

El responsable de la asociación, Francisco Rubio, ha dado cuenta de la dificultad de crear nuevos mercados y aumentar las cifras de negocio "porque el consumo está muy definido" y los canales están muy establecidos".

Aunque el mercado principal es España, cerca del 15 por ciento de la producción se exporta a países como Francia, Portugal e Italia. "Gracias a la luz natural del sur, las poinsettias de Almería tienen mejor resistencia en tienda y mayor durabilidad", han valorado.

Entre sus inconvenientes está la limitación logística, puesto que por las características de la planta no puede "estar en un camión durante demasiado tiempo". Aún así, según Rubio, "se va consiguiendo paulatinamente, con mucho esfuerzo" penetrar en nuevos escenarios "sobre todo poniendo el foco de atención en la calidad de la planta".

Los invernaderos en Almería comenzaron en julio y agosto la siembra de más de tres millones de unidades de un cultivo que es escalonado: los formatos grandes se plantan a mediados de julio, los más pequeños en agosto-septiembre, y tras trasplante y pinzado cada planta recibe su propio gotero para asegurar un desarrollo uniforme.

RETOS FUTUROS

El aumento de la producción de poinsettia reafirma el liderazgo de Almería en este segmento de planta ornamental, con repercusiones directas en empleo especializado, industria auxiliar y la consolidación del producto navideño con sello almeriense.

Para mantener este lugar destacado, el sector almeriense identifica como retos clave la formación técnica, la I+D en variedades más resistentes y atractivas, la sostenibilidad de los cultivos y la internacionalización del producto.