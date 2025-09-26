Productores hortofrutícolas fijan como retos consolidar el valor añadido y ampliar mercados durante esta campaña

Asamblea de Coexphal celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería). - COEXPHAL

ALMERÍA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) se ha marcado como retos para la presente campaña la consolidación del valor añadido de sus productos así como la apertura de nuevos mercados fuera de la Unión Europea, con especial interés en Estados Unidos y Canadá, ante un escenario de tensiones geopolíticas que pueden dificultar el comercio internacional.

Así lo han trasladado durante la celebración de la 48ª Asamblea General Ordinaria de la asociación, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería) con la presencia de socios y distintas autoridades.

En el ámbito de la comercialización, los miembros de la entidad han mostrado su preocupación ante los efectos que pueda tener el acuerdo Marruecos-UE en cuanto a la competitividad de los productos nacionales, si bien también han puesto el foco en el crecimiento de la producción intracomunitaria y las importaciones de terceros países.

De otro lado, los principales escollos en la producción pasan por superar se centran en la disponibilidad de agua en la Comarca de Níjar, los problemas fitosanitarios y las condiciones meteorológicas, que pueden afectar cultivos de campo e invernaderos.

En cualquier caso, el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, ha apuntado que la presente campaña agrícola 2025/26 se afronta "con optimismo" y "centrada en la innovación, coordinación sectorial y consolidación del valor añadido para reforzar la competitividad nacional e internacional", sentido en el que también ha señalado la apuesta por la tecnificación del campo y el fomento del consumo interno.

Asimismo, el presidente de Coexphal, Juan Antonio González, ha mostrado el compromiso de la entidad "con la innovación, la unidad y la defensa ante Bruselas para asegurar la rentabilidad y el futuro del campo almeriense".

GEOPOLÍTICA Y MERCADOS

El tema de este año ha sido la 'Geopolítica, mercados y tendencias globales en frutas y hortalizas', donde el análisis internacional ha cobrado protagonismo con dos ponencias por parte del investigador del Instituto Elcano Miguel Otero y el consejero de Fepex José María Pozancos, quienes han aportado claves sobre la evolución de los mercados y la influencia de los contextos políticos y económicos en la comercialización hortofrutícola.

Para Otero, "estamos pasando de una era de la globalización a una globalización fragmentada, marcada por el neomercantilismo y el proteccionismo. Ya no hablamos de efectividad, sino de diversificación y reducción de riesgos, en un contexto de gran incertidumbre".

En términos de macroeconomía, ha apuntado la "clara dominancia de Estados Unidos en el orden internacional a un país más aislacionista y transaccional, donde ya no imperan las reglas del derecho internacional, sino la ley del más fuerte".

Mientras tanto, Europa comienza a "despertar a esta nueva realidad, atrapada entre lo que quiere impulsar la Comisión Europea, los intereses nacionales de los Estados miembros y el sentido de urgencia que, como advierte Mario Draghi, no podemos seguir ignorando", según ha advertido.

Por su parte, Pozancos ha explicado que "la geopolítica es determinante en los intercambios comerciales del sector de frutas y hortalizas de la UE con el resto del mundo, tanto en el acceso al mercado de los países terceros como las condiciones de acceso de estos países al mercado comunitario".

En este sentido, considera que el impacto de la geopolítica sobre el sector "evidencia la debilidad de la UE frente a las potencias globales y cómo decaen sus principios y valores frente a determinados intereses".

El experto estima que "la propuesta de acuerdo de Mercosur del 3 de septiembre y la propuesta de acuerdo con Marruecos para mantener al Sáhara Occidental en el ámbito de aplicación de las preferencias arancelarias del Acuerdo de Asociación reflejan también la debilidad de la UE frente a algunas potencias regionales".

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería, Coexphal, ha celebrado esta mañana su Una cita que se presenta como un foro de referencia donde se combinan el análisis económico, la visión global y el reconocimiento al esfuerzo del sector.

MEJORA DE LA RENTABILIDAD

En su balance de campaña 2024/2025, la entidad ha hecho una lectura positiva con mejoras de rentabilidad "a pesar de los problemas derivados de las danas". Así, se ha calculado una producción total de 4.031.049 toneladas y un valor de comercialización de 4.510 millones de euros, esto es, un 13,4 por ciento más respecto a 2023/24.

Las exportaciones alcanzaron 2.298.294 toneladas, con un valor de 3.464 millones de euros, lo que implica un crecimiento del 15,7 por ciento. Entre todos los productos, el pimiento destacó como principal valor de exportación.

La asamblea ha servido además para redir homenaje a José María Pozancos, quien ha dirigido Fepex durante 33 años, así como para la entrega de reconocimientos. La aseguradora Asisa ha premiado a la mercantil Cabasc por ser "pionera" en implantar el sistema de retribución flexible que facilita, sin coste para la empresa, el acceso al seguro médico a todo su personal y socios que lo deseen.

El acto ha culminado con la quinta edición de los Premios AenVerde, con los que la revista ha reconocido con el premio al técnico de campo a Jairo Fernández Quindos por su labor de divulgación entomológica; con el premio a la sostenibilidad a Juan Bartolomé Escobar por la labor en gestión y valoración de residuos a través de Servicios Ambientales Las Chozas (SACh); con el premio a la innovación a Álvaro Godoy, por su modelo sostenible de cultivo; y con el premio a la trayectoria profesional a Jan van der Blom, como responsable del Departamento de Técnicas de Producción de Coexphal durante 25 años.

Las autoridades asistentes han elogiado el trabajo de Coexphal durante el transcurso de esta 48ª Asamblea General Ordinaria que ha contado con el patrocinio de Acolor, Agencia de Marketing y Comunicación, Aenverde, Asisa, Bioline Iberia, Cajamar, Certis Belchim, Enza Zaden, Fruit Attraction, Sakata, Seidor y Sotrafa; y la colaboración de Agrocolor, ColorSalud, EsProyecta, Grupo Control, La Caixa-Agrobank, Semillas Ramiro Arnedo, Sweet Palermo, Uniq, Vellsam y Tosca.

La jornada ha concluido con un almuerzo de convivencia que tienen las frutas y hortalizas como protagonistas en honor a nuestras empresas hortofrutícolas que producen y comercializan los productos que abastecen a 500 millones de europeos.