Un proyecto científico sobre el cáncer juvenil gana la tercera beca predoctoral de la AECC en la Universidad de Almería

La Universidad de Almería (UAL) ha dado a conocer la adjudicación de la tercera beca predoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Almería a la investigadora Laura María Castillo, que desarrollará un proyecto centrado en el cáncer infantil y juvenil.

Esta línea de ayudas se inició en el año 2022 y desde entonces se han financiado tres investigaciones en la UAL con una inversión superior a los 350.000 euros, según ha señalado la institución académica en una nota.

Castillo, graduada en Educación Primaria y titular de un máster en Ciencias del Deporte, ha explicado que "la investigación se centrará en el cuidado de transición, que es cuando los supervivientes de cáncer infantil pasan del sistema de cuidado pediátrico al sistema de adultos".

En esta investigación diseñará e implementará "un programa de cuidado de transición para enseñarles a cuidar su propia salud y estar preparados para esta nueva etapa, con el fin de proporcionarles mayor apoyo y que puedan mejorar su calidad de vida de cara a cuando sean adultos, con especial atención a los aspectos psicosociales".

Este programa incluirá actividad física, educación y otras herramientas para que en la etapa ya juvenil puedan gestionar por sí mismos su salud y bienestar, conocer de dónde viene y cómo realizar el proceso.

El rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, ha recordado que estas ayudas han permitido poner en marcha tres tesis doctorales en universidad. La primera, en el campo de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, se encuentra ya en el cuarto año de investigación y aborda la relación entre la actividad física dirigida y personalizada con el cáncer de mama.

La segunda, en su segundo año de desarrollo, está centrada en el perfil metabólico de las personas con cáncer de colon. Y ahora la tercera sobre cáncer infantil y juvenil.

"Para la UAL es un auténtico orgullo tener entre nosotros a estas jóvenes investigadoras, porque debo decir, además, que las tres becadas hasta la fecha son mujeres, con un enorme potencial y unos proyectos de altísima relevancia para la sociedad", ha expresado Cespedes.

Por su parte, la presidenta de la AECC en Almería, Magdalena Cantero, ha afirmado que "cada año se diagnostican en nuestro país unos 1.500 casos de cáncer infantil, hasta los 14 años, y la supervivencia es del 80 por ciento".

"Los tumores en los niños son principalmente leucemia, linfomas y del sistema nervioso. El trabajo que va a realizar nuestra nueva becaria abordará el tránsito de estos niños y niñas que han superado el cáncer", ha apuntado.

Cantero ha manifestado que "estamos muy contentos de que el talento almeriense se quede en nuestra ciudad, en la UAL, y ya estamos preparando la cuarta edición. Lo fundamental es que esta investigación vaya acompañada de una transferencia de conocimiento. De nada serviría investigar si no tiene un correlato en la vida de las personas".

La presidenta ha recordado que cuando empezó la AECC, a principios de los años 50, "la supervivencia era del 25 por ciento, y ahora es 55 por ciento en los hombres y del 61 por ciento en las mujeres". "Gracias al impulso a la investigación, el reto de la asociación en el año 2030 es que la supervivencia supere el 70 por ciento", ha concretado.

El director del proyecto, Fernando Estévez, ha explicado que "esta investigación nace en el seno del grupo de investigación 'Sport Research Group' de la UAL, con un equipo multidisciplinar, de prácticamente todos los grados que existen en la universidad y que estará a disposición de Laura Castillo".

"Las características de este estudio que no abarca sólo el componente biomédico, sino también aspectos psicosociales, harían más difícil conseguir la financiación en otras convocatorias de ayudas, por lo que la aportación de la asociación es clave para desarrollar el estudio", ha valorado Estévez.

AYUDAS AECC 2025

Las Ayudas AECC 2025 cubren todas las fases de la carrera investigadora y sus líneas estratégicas se centran en "aumentar la financiación con especial foco en cánceres de baja supervivencia y atraer el talento investigador para fomentar la estabilidad laboral de los investigadores".

También "impulsan la innovación y la investigación clínica para que los resultados lleguen al paciente, además de fomentar que investigadores españoles formen parte de redes internacionales colaborativas de investigación".

Actualmente la AECC apoya la mayor red para investigar el cáncer en España con 2.300 investigadores e investigadoras, distribuidos en 146 centros de investigación en 38 provincias, que abarcan todas las fases del desarrollo del cáncer desde la prevención hasta la metástasis, y se mantiene como la entidad que más fondos destina a la investigación en cáncer, con 143 millones de euros comprometidos en 750 ayudas en desarrollo a diciembre de 2024.

La asociación lleva más de 50 años "impulsando una investigación con impacto real centrada en las necesidades de las personas y cubre todas las fases del desarrollo del cáncer".