El PSOE afea a la Junta que "no haya hecho nada" en "casi seis años" con la variante de Cuevas del Almanzora (Almería)

Mateo Hernández (PSOE) critica la "nula actuación" de la Junta y vaticina que "en esta legislatura no habrá ni obras" en la variante. - PSOE

ALMERÍA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería Mateo Hernández Tristán ha criticado la "nula actuación" acometida por el Gobierno de la Junta de Andalucía dirigido por Juanma Moreno con la variante de Cuevas del Almanzora, una infraestructura de comunicación "fundamental" para la movilidad del municipio.

Así se desprende, según refiere el representante socialista en un comunicado remitido por la formación, de la reciente respuesta formulada por la consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, Rocío Díaz, en la que "reconoce que no solo no han sacado a licitación la redacción del proyecto en sus casi seis años de Gobierno, sino que incluso tendrían que actualizar el estudio informativo realizado por al anterior Gobierno socialista". "LLevan gobernando desde enero del año 2019 y no han hecho absolutamente nada", ha enfatizado.

Mateo Hernández abunda que la respuesta de la titular de Fomento "confirma" las "sospechas" del PSOE de que "en esta legislatura no habrá ni obras en la variante de Cuevas del Almanzora, lo que supone un nuevo incumplimiento de Moreno Bonilla con la provincia de Almería".

Asimismo, afirma que el Ejecutivo andaluz "no tiene excusas", ya que tiene "más recursos que nunca gracias al Gobierno de España y también por los fondos europeos de recuperación conseguidos por Pedro Sánchez". Se trata, además, de "recursos europeos en los que la Consejería está a la cola en ejecución, sólo un 2% según los propios datos publicados por el Gobierno de Moreno Bonilla, una cifra escandalosamente baja", ha reprochado el parlamentario socialista, quien ha añadido que supone "un ejemplo más de la nula gestión del PP andaluz, lo que perjudica gravemente a la provincia de Almería".

En este sentido, se ha comprometido con los vecinos de Cuevas del Almanzora, de la mano del alcalde, Antonio Fernández, y del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, a "seguir" reivindicando en el Parlamento de Andalucía esta infraestructura para el municipio.

"Es una vía alternativa para la descongestión de la red viaria local, para la movilidad y la seguridad del tráfico rodado y peatonal del municipio", ha descrito el socialista, y ha sostenido que la variante "supondrá una nueva de vía de circulación que no obligaría cruzar por el núcleo urbano". Con ello, "se evitarían zonas de gran afluencia circulatoria provocada, entre otros factores, por la presencia de supermercados, de centros educativos, comercios y viviendas. A ello se suma la cantidad de tráfico pesado que circula, con el aumento de la posibilidad de accidentes", apostilla.