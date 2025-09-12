El PSOE de Almería acusa al PP de "mentir descaradamente" sobre el PFEA y defiende la legalidad de la convocatoria

Archivo - Inés Plaza durante una comparecencia en la sede provincial del PSOE. - PSOE - Archivo

ALMERÍA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PSOE por Almería Inés Plaza ha replicado este viernes a las críticas del PP sobre el Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) y ha acusado a los populares de "mentir descaradamente" para "asustar a los alcaldes, sobre todo de los pueblos más pequeños", al tiempo que ha defendido que la convocatoria de proyectos de empleo estable es "absolutamente legal".

La respuesta de Plaza llega después de que el PP de Almería acusara al Gobierno central de "perjudicar al mundo rural" al mantener "congelada" desde 2023 la partida del PFEA y por modificar de manera "unilateral" los criterios de acceso a los proyectos generadores de empleo estable. Los populares sostienen que esta decisión "pone en riesgo a los municipios más pequeños" y han reclamado explicaciones al Ministerio de Trabajo.

En declaraciones remitidas a los medios, Plaza ha lamentado que el PP se mantenga "permanentemente en el fango, en la confrontación y en la mentira". "Parece increíble que los cargos públicos del PP no conozcan lo que significa la concurrencia competitiva", ha subrayado.

La parlamentaria socialista ha recordado además que "la oficina de gestión de la Diputación tiene problemas serios con muchos ayuntamientos de la provincia" y ha apuntado que "este mes, Padules, Paterna y Alsodux abandonan" dicho servicio. "Quizás tenga algo que ver con todo esto", ha planteado.

Plaza ha defendido asimismo el papel del Estado en el mantenimiento de estas políticas y ha remarcado que "no hay nada tan seguro como la inversión que hace la Administración General del Estado a través del PFEA en los pueblos".

"La política responsable pasa por apoyar a los municipios y no por difundir falsedades. El PP debería dedicarse a trabajar por los vecinos en lugar de intentar generar miedo con argumentos que no tienen ninguna base", ha asegurado.