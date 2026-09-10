El PSOE de Almería afronta las municipales con "103 razones para ganar" y el objetivo de recuperar la Diputación

Representantes del PSOE de Almería durante la reunión del Consejo de alcaldes, alcaldesas y portavoces. - PSOE

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha asegurado este jueves que los socialistas tienen "103 razones para ganar" las próximas elecciones municipales, una por cada municipio de la provincia, con el objetivo de gobernar para "mejorar la vida de la gente en cada rincón" de Almería y recuperar la Diputación Provincial.

Martín ha realizado estas declaraciones en un comunicado difundido con motivo de la reunión del Consejo de alcaldes, alcaldesas y portavoces del PSOE de Almería, en la que los socialistas han abordado el proyecto que desplegarán por toda la provincia de cara a los próximos comicios locales.

El secretario general ha asegurado que el PSOE afronta este reto "con energía y con ilusión" y ha afirmado que esas razones las defenderán "pueblo a pueblo, calle a calle y puerta a puerta", con el propósito de escuchar a los vecinos y ofrecer respuestas a sus problemas y necesidades.

En este sentido, ha reivindicado la gestión realizada por los gobiernos municipales socialistas como "ejemplo de la alternativa" que quieren extender al conjunto de la provincia.

"Donde gobernamos nos avalan los hechos. Demostramos que hay otra forma de hacer política, poniendo los recursos al servicio de la mayoría, defendiendo unos buenos servicios públicos y haciendo avanzar a nuestros municipios en derechos y oportunidades", ha sostenido.

El dirigente socialista ha asegurado que ese es el modelo que el PSOE quiere llevar al resto de municipios, basado en "la cercanía y la responsabilidad" y en "poner siempre a las personas en el centro de cada decisión", frente a la gestión que, a su juicio, desarrolla el PP allí donde gobierna.

"El PP está haciendo que las familias paguen cada vez más mientras reciben cada vez menos", ha afeado Martín, quien ha señalado las subidas de tasas e impuestos aplicadas por gobiernos municipales 'populares' al mismo tiempo que, según ha señalado, se "deterioran los servicios públicos".

Como ejemplo, se ha referido a la ciudad de Almería, donde ha asegurado que en apenas dos años el Ayuntamiento ha incrementado el coste de servicios básicos como el agua, la vivienda, la basura, las instalaciones deportivas o los cementerios. "Con el PP cuesta más vivir en Almería y hasta cuesta más morirse", ha ironizado.

Según Martín, estas subidas fiscales suponen que las familias almerienses tengan que afrontar más de 300 euros adicionales al año sin que ese esfuerzo económico se traduzca en una mejora de los servicios que reciben.

No obstante, ha advertido de que esta situación "no se limita a la capital" y de que la carga impositiva existente en El Ejido y Roquetas de Mar también hace tambalear la economía de la mayoría de las familias".

"Desde luego, ese no es nuestro modelo. Nosotros queremos ayuntamientos que estén al lado de la gente, que gestionen bien cada euro público y que sean capaces de dar respuestas a las necesidades de sus vecinos", ha defendido.

RECUPERAR LA DIPUTACIÓN

Martín ha situado también entre los objetivos del PSOE recuperar la Diputación Provincial de Almería y "ponerla al servicio de nuestros pueblos".

El secretario general ha criticado que actualmente la institución provincial "no está al servicio de los vecinos y vecinas de la provincia, sino del PP y de sus intereses" y ha defendido la necesidad de devolverle "su prestigio y su verdadero papel".

"Queremos una Diputación que vuelva a mirar a los pueblos, que ayude especialmente a los municipios que más lo necesitan y que utilice todos sus recursos para generar oportunidades y garantizar buenos servicios públicos, viva donde viva cada almeriense", ha señalado.

Martín ha asegurado que el PSOE afrontará este nuevo ciclo con un proyecto que tendrá como protagonistas a los municipios y a sus vecinos y vecinas. "Vamos a hacerlo desde la calle, desde cada pueblo, junto a cada vecino y vecina", ha apostillado.