PSOE de Almería critica el municipalismo "de boquilla" de la Junta y le reclama una mayor subida de la Patrica en 2023

ALMERÍA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El senador y responsable de Organización del PSOE de Almería, Antonio Martínez, ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "dé un paso adelante" y apruebe para los ayuntamientos andaluces una subida de la participación en los tribunos de la comunidad autónoma (Patrica) "similar a la que ha realizado el Gobierno de España" frente a su municipalismo "de boquilla".

"A la hora de la verdad no está siendo capaz de ayudar a los ayuntamientos", ha criticado en una nota el dirigente socialista, quien ha incidido en la "deuda moral y económica" que la Junta mantiene "con tantos y tantos alcaldes que, en los primeros meses de la pandemia, no dudaron en asumir tareas que no estaba realizando la Junta de Andalucía aunque le correspondían, como la desinfección de colegios".

Además, Martínez ha incidido en que, en la actual coyuntura económica, "la sociedad necesita más que nunca ayuntamientos fuertes y con capacidad financiera suficiente como para poder ayudar a sus vecinos desde la primera línea".

El secretario de Organización del PSOE de Almería ha valorado el aumento de la financiación para los ayuntamientos aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que permitirá que el próximo año ingresen 23.000 millones de euros; una "cifra histórica" que supone "un incremento de 1.100 millones sobre la correspondiente a 2022".

"Estamos ante la mayor financiación para los ayuntamientos de la historia de España, y va a ser posible gracias a un Gobierno que comprende la función esencial que realizan los ayuntamientos en la prestación de servicios a los ciudadanos", ha señalado Martínez.

Frente al apoyo del Gobierno central a los ayuntamientos, a través de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) que asciende este año en Andalucía a 4.000 millones de euros, esto es, "un 13 por ciento más que el año anterior", Martínez ha afirmado que la Patrica de la Junta "se ha situado en apenas 515 millones de euros, con una subida del 0,18 por ciento sobre 2021". Se trata, a su juicio, de "una subida ridícula y más que insuficiente para satisfacer las necesidades que tienen los municipios andaluces".

"El año 2020 fue extraordinariamente difícil, muchos alcaldes y alcaldesas andaluces tuvieron que remangarse y asumir competencias que ni siquiera eran suyas para no dejar desatendidos a sus vecinos, y ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido compensar aquel esfuerzo y abonarles las liquidaciones negativas de 2020, un gesto que honra al Ejecutivo liderado por el PSOE y que se aleja mucho de lo que hicieron los gobiernos del PP en la crisis precedente, en la que optaron por paralizar a los ayuntamientos, impidiendo que utilizaran ni siquiera el dinero que tenían ahorrado", ha dicho Martínez.