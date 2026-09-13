El PSOE de Almería valora los 2,5 millones que el Gobierno destina a transformar el turismo de Roquetas

El senador del PSOE de Almería, Antonio Martínez, junto al portavoz socialista en Roquetas de Mar, Rafael Torres. - PSOE DE ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El senador del PSOE de Almería, Antonio Martínez, ha puesto en valor los 2,5 millones de euros que el Gobierno de España ha destinado a Roquetas de Mar, a través de los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para "impulsar la transformación del modelo turístico del municipio mediante actuaciones orientadas a la sostenibilidad, la innovación y la mejora de los espacios públicos".

Según ha concretado la formación en una nota, en una visita al municipio en la que ha estado acompañado por el concejal socialista, Rafael Torres, Martínez ha destacado que los fondos europeos conseguidos por el Gobierno de Pedro Sánchez "están transformando nuestro país, nuestra provincia y también municipios como Roquetas de Mar".

En este sentido, ha subrayado que esta inversión dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "está permitiendo modernizar uno de los principales motores económicos del municipio con proyectos que mejoran la calidad de los servicios turísticos y la experiencia de quienes nos visitan".

En concreto, el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino contempla, entre otras actuaciones, la adquisición de un autobús turístico eléctrico con una inversión cercana al medio millón de euros, la implantación de sistemas inteligentes para la gestión de los aparcamientos de las playas, la instalación de papeleras y puntos de reciclaje, campañas de concienciación sobre economía circular, la mejora de la accesibilidad, la creación de nuevas zonas de sombra, tanto terrestres como acuáticas, así como los trabajos de asistencia técnica para el desarrollo del propio plan.

Al hilo, Martínez ha destacado que estas actuaciones forman parte de una estrategia destinada a hacer de Roquetas de Mar un destino turístico "más sostenible, accesible, innovador y competitivo". Asimismo, ha apostillado que el Ministerio de Industria y Turismo ha destinado más de 36 millones de euros a distintos proyectos de inversión turística en la provincia de Almería financiados con fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Roquetas de Mar es un ejemplo de cómo los fondos europeos impulsados por el Gobierno de España están llegando a nuestros municipios para transformar su modelo turístico, mejorar sus infraestructuras y reforzar su competitividad", ha concluido.

Por su parte, el concejal roquetero, Rafael Torres, ha criticado que el equipo de Gobierno del PP de Gabriel Amat en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar esté "silenciando" la financiación de estas actuaciones. Una actitud que ha calificado de "hipócrita".

"El mayor esfuerzo inversor en la historia de Roquetas está siendo posible gracias a estos fondos europeos", ha destacado el edil, enumerando proyectos como el hospital, el recinto ferial, el futuro autobús urbano o las mencionadas actuaciones en materia de turismo. "Todo gracias al impulso del Gobierno de España y a los fondos Next Generation, que el partido de Amat intentó boicotear en Bruselas", ha insistido Torres.