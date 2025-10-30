PSOE de Almería ve las cuentas de la Junta un "engaño": "Llevan siete años viviendo de proyectos heredados y propaganda"

ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha calificado de "engaño" las cuentas anuales para 2026 presentadas por la Junta de Andalucía, a la que ha acusado de llevar siete años "viviendo de proyectos heredados y de propaganda institucional" puesto que, según sus cálculos, en Almería solo se habría ejecutado "el 14,5 por ciento" de lo presupuestado desde la llegada del presidente andaluz, Juanma Moreno, a San Telmo.

En una nota, Martín ha asegurado que el Ejecutivo andaluz "traiciona de nuevo a los almerienses" e ignora el peso poblacional de la provincia, ya que "no destina los recursos necesarios para garantizar los servicios públicos".

"Desde que el Partido Popular llegó a la Junta en 2019, solo se han invertido 14 euros de cada 100 en Almería", ha valorado ante una cifra acumulada que calculan en 1.816 millones de euros. "La deuda acumulada del Gobierno andaluz con los almerienses asciende ya en estos años a 1.552 millones de euros", ha restado.

De este modo, cree que las proyecciones para 2026 constituyen "una mentira más" de tono "electoralista" con la que Almería se queda "a los pies de los caballos", puesto que la inversión se "congela". "Repiten el mismo engaño de años anteriores" y "no resuelven el grave problema de la sanidad", se ha quejado.

"De los presupuestos que presentó el Gobierno andaluz para este año apenas se ha ejecutado el seis por ciento, una cifra ridícula que representa el peor dato de toda la serie histórica de Moreno Bonilla", ha lamentado Martín ante unas cuentas que "son una fantasía, una mentira que el Gobierno andaluz repite cada año".

LISTAS DE ESPERA "ATERRADORAS"

El líder de los socialistas almerienses cree que el PP busca "sobrevivir a base de marketing mientras desmantela hospitales como el de Poniente y a otros los lleva directamente a la UCI, tal y como ocurre con La Inmaculada de Huércal-Overa", donde "hay cien personas esperando una colonoscopia y hay especialidades sin un solo médico".

Martín ha señalado que la gestión de la Junta no soluciona unas listas de espera que "son aterradoras, con 100.000 almerienses pendientes de una consulta o una intervención quirúrgica" mientras que en atención primaria "sigue habiendo muchas dificultades para conseguir una cita de una punta a otra de la provincia", ha señalado.

"Nos faltan profesionales sanitarios en primaria y en los hospitales, y lo peor es que solo estamos viendo la punta del iceberg de la nefasta gestión del Gobierno de Moreno Bonilla", ha advertido.

El dirigente socialista ha cuestionado también el destino de los fondos públicos que el Gobierno andaluz asegura haber invertido en sanidad. "Dónde está el dinero, a qué se ha dedicado si estamos peor que nunca", se ha preguntado.

Martín también ha reprochado al presidente de la Junta que esté "quebrantando cada día" el derecho a la dependencia en la provincia. "Es inhumano cebarse de esa manera con las personas más vulnerables", ha asegurado tras haber pedido nuevamente explicaciones a escala provincial sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama.