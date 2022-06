PSOE critica el "escaso apoyo" del PP al turismo de Almería durante la pandemia y se compromete a nuevos planes

ALMERÍA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería y cabeza de lista a las elecciones al Parlamento de Andalucía, Juan Antonio Lorenzo, ha criticado este miércoles el "escaso apoyo" del PP al turismo, especialmente en los momentos más duros de la pandemia de covid-19, y se ha comprometido poner en marcha "una diversidad de acciones dirigidas a acabar con la estacionalidad del sector turístico en la provincia" si Juan Espadas gobierna en la Junta.

"Queremos que el sector turismo genere más valor añadido; es decir, un mayor gasto por turista, un mayor tiempo de estancia y una menor estacionalidad, y que estas estrategias sirvan para mejorar la calidad del empleo", ha trasladado en una nota el dirigente socialista tras reunirse con representantes del sector turístico en Roquetas de Mar acompañado miembros de la candidatura y el portavoz del PSOE roquetero, Manolo García.

Para acabar con la estacionalidad, el dirigente socialista se ha comprometido a efectuar un plan de desarrollo turístico interrelacionado entre Almería y Roquetas de Mar y un plan de movilidad sostenible para el Poniente, al tiempo que se trabajará con el Gobierno de España para aumentar los precios del Imserso, según ha explicado.

"El sector necesita la ayuda de la administraciones y de una buena planificación y en el PSOE estamos dispuestos a apoyar a estas empresas y a contribuir para que los comercios y los hoteles no tengan que cerrar en todo el año", ha defendido el líder de los socialistas almerienses.

Igualmente, ha dicho que Espadas dotará al turismo de una "consejería exclusiva y específica" que esté "en absoluto y pleno contacto con el empresariado y con la gente que se implica cada día en este sector".

Según Lorenzo, los gobiernos liderados por el PSOE en la Junta "consiguieron situar el turismo en una posición de liderazgo en la captación de turismo nacional y en el cuarto puesto en internacional en nuestro país y, por lo tanto, desde el PSOE queremos que Andalucía y Almería vuelvan a liderar el crecimiento de este sector en España".

"Nuestro clima, la cultura, la naturaleza, la diversidad la pluralidad y extensión de nuestra geografía, la calidad de los servicios que ofrecemos a quienes nos visitan, el activo de nuestra gente y la seguridad son factores de competitividad que deben situarnos en el liderazgo nacional e internacional", ha defendido.

Para el candidato es "crucial" reforzar algunos tipos de turismo "aún no explotados en profundidad como pueden ser el accesible o el deportivo" lo que, según ha insistido, "nos ayudarán a conseguir la ansiada desestacionalización, ya que son segmentos que normalmente tratan de evitar los meses de máxima ocupación como suelen ser los estivales".

Para ello, se solicitaría a la Unión Europea que "dote a la industria turística de mayores recursos e inversión en los próximos años" ya que "cada euro invertido en este sector propicia una rápida generación de empleo, convirtiéndose en tractor de otros sectores económicos y de valor", ha indicado el cabeza de lista del PSOE de Almería al Parlamento andaluz.

Lorenzo ha lamentado el "escaso apoyo" que ha recibido el sector por parte del PP "tanto en la Junta de Andalucía, como Moreno Bonilla, como en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con Gabriel Amat". "Lo han pasado muy mal y la ayuda que han recibido ha brillado por su ausencia", ha dicho antes de achacar dicho extremo a "algo estructural en la gestión turística de las derechas".

"En Roquetas de Mar no se ha planificado bien históricamente el turismo de la mano del ayuntamiento que ha de prever acciones a diez o quince años vista, pero Gabriel Amat se ha mostrado siempre ineficaz ante los problemas que se ha planteado desde este sector", ha reprochado antes de asegurar que la Diputación "no está acertando en sus planteamientos de promoción de Roquetas". "Hay que recabar más información sobre el perfil del turista interesado en esta tierra e incrementar el turismo nacional y no buscar turistas por el mundo sin tener una planificación", ha sostenido.