PSOE critica que la Junta "siga sin aclarar" cuándo abre el centro hospitalario de Roquetas de Mar (Almería), ya acabado

Representantes socialistas durante la inauguración oficial del centro de salud de Benahadux (Almería) junto a su directora. - PSOE

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE y secretario provincial de Organización, José Nicolás Ayala, ha criticado este jueves que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "siga sin aclarar" cuándo se procederá a la apertura del centro hospitalario de Roquetas de Mar (Almería) pese a estar ya finalizado y en fase de equipamiento, según ha indicado el propio presidente.

En una nota, Ayala ha urgido una fecha para la apertura de puertas de una infraestructura "llamada a contribuir a descongestionar el Hospital Universitario Poniente" siempre que "se contraten los profesionales sanitarios necesarios para que pueda funcionar con todas las garantías".

Asimismo, ha reprochado a Moreno Bonilla que siga sin cumplir "ni una sola de las promesas" realizadas por su consejero de Sanidad durante la campaña electoral para el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, que sigue en situación de "quiebra sanitaria".

"La realidad de la sanidad almeriense sigue siendo de absoluto colapso", ha asegurado Ayala, quien ha apuntado las urgencias desbordadas de los hospitales Torrecárdenas y Poniente, una atención primaria "bajo mínimos" y unas plantillas de profesionales sanitarios que considera insuficientes en los centros de la provincia.

A ello ha sumado las dificultades para acceder a una cita en atención primaria y ha advertido de que en algunos centros de salud la demora a través de Salud Responde supera los 17 días. "Estos son los problemas sobre los que Moreno Bonilla debería haber dado explicaciones aprovechando su visita a Almería", ha sostenido.

Para el dirigente socialista, el presidente andaluz ha pasado por la provincia "sin detenerse en los problemas que padecen los almerienses y que su Gobierno sigue sin resolver", por lo que ha lamentado que su visita a Benahadux "no haya servido para ofrecer respuestas ante la situación que atraviesa la sanidad pública".

LISTAS DE ESPERA SIN ACTUALIZAR

El dirigente socialista considera que la visita del presidente andaluz también habría sido "una oportunidad" para explicar "cuándo piensa la Junta actualizar las listas de espera sanitarias", después de que, según ha denunciado, lleven "un año sin publicarse nuevos datos".

"Lo último que sabemos es que hay más de 100.000 almerienses en lista de espera, que no se están cumpliendo los decretos de garantía asistencial y que, desde que Moreno Bonilla llegó a la Junta, se sigue ocultando cuántas personas están pendientes de una prueba diagnóstica", ha señalado.

Ayala ha calificado de "vergonzosa" esta "falta de transparencia" y ha reclamado al Gobierno andaluz que "haga públicos los datos para que los almerienses puedan conocer la situación real de las listas de espera". "Almería no necesita más visitas protocolarias, sino soluciones para una sanidad pública que lleva demasiado tiempo sufriendo falta de profesionales, demoras inaceptables y servicios desbordados", ha dicho.

Junto con estas críticas, el parlamentario ha afeado a la Junta que durante la inauguración oficial del centro de salud de Benahadux, que comenzó a funcionar el pasado 9 de marzo, no haya reconocido que su creación ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad a través del Plan Minap.