PSOE exige un plan "para proteger el turismo" del centro por las obras del Paseo de Almería y el cierre de los Refugios

La concejala del PSOE Carmen Aguilar en la puerta de los Refugios de la Guerra Civil en Almería. - PSOE

ALMERÍA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Almería ha reclamado al equipo de Gobierno local un plan urgente para "proteger el turismo" del centro de la ciudad ante los retrasos de las obras del Paseo y el cierre de los Refugios de la Guerra Civil.

En una nota, la concejala socialista Carmen Aguilar ha advertido de que esta situación afecta de forma "grave" al sector y especialmente a los guías turísticos, por lo que ha exigido al Ayuntamiento "medidas inmediatas para que colectivos como los guías turísticos no sigan perdiendo oportunidades y empleo ni Almería reputación como destino".

"Almería no puede permitirse que su principal escaparate, el Paseo, sea durante meses una imagen de obras sin fin, y que además tengamos cerrada una de las grandes joyas turísticas de la ciudad, los Refugios de la Guerra Civil, que son el sustento diario de muchas familias que viven del turismo", ha señalado.

La edil ha lamentado que, "mientras se habla del impacto de las obras del Paseo en el comercio y la hostelería, se está ignorando el golpe al turismo y, especialmente, a los guías".

En este sentido, ha trasladado la queja de profesionales del sector que alertan de un año de cierre de los Refugios, de la dificultad de enseñar el centro en estas condiciones y de que "muchos se han quedado sin su principal recurso de trabajo, sin ayudas ni alternativas, mientras siguen atendiendo gratuitamente a quienes piden información de la ciudad".

Aguilar ha reclamado al equipo de Gobierno local un paquete de medidas destinadas a este colectivo que incluya, en primer lugar, un calendario público y realista de las obras del Paseo y de la rehabilitación de los Refugios y, en segundo lugar, un plan de apoyo para profesionales directamente afectados como guías turísticos, empresas de visitas y servicios vinculados.

MANTENIMIENTO

Por otro lado, la concejala ha recordado que en marzo de 2024 el PSOE ya alertó del "estado deplorable" de mantenimiento de los Refugios. Ha detallado que había "el ascensor averiado con frecuencia, el sistema técnico del simulacro roto, sin aire acondicionado y con zonas invadidas por raíces de árboles, hasta el punto de que se llegaron a suprimir partes del recorrido por el pésimo mantenimiento".

También ha señalado que "la mayoría de las luces estaban rotas, había numerosas manchas de humedad en las paredes, salidas de emergencia bloqueadas, interfonos que no funcionaban entre pasillos y recepción y cámaras de seguridad fuera de servicio".

"Así estaban los Refugios en marzo de 2024 mientras el concejal del equipo de Gobierno del PP respondía que el mantenimiento era óptimo y que se limpiaba regularmente", ha rememorado Aguilar.

Un año después, un incendio en el cuadro eléctrico del bar de la superficie "puso de manifiesto lo que desde el PSOE se venía advirtiendo: que había un problema real y que hacía falta una inversión".

"El tiempo ha dado la razón al PSOE ya que, ahora sí, el Ayuntamiento ha previsto destinar 400.000 euros a la mejora integral de los Refugios", ha desvelado, si bien ha advertido de que "las obras aún no se han adjudicado". "Lo más preocupante es que se pudo actuar antes. Lo advertimos, se negó y ahora vamos tarde", ha lamentado.

"Almería merece un Ayuntamiento que gestione con previsión y transparencia. Y merece cuidar lo que somos: una ciudad con historia, con cultura y con un turismo que puede crecer, pero no a base de improvisación", ha apostillado la edil socialista.