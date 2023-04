PSOE lleva a la Junta Electoral de Almería la convocatoria de las juntas de distrito "a dos meses" de las elecciones

ALMERÍA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha indicado que va a llevar a la Junta Electoral de Zona (JEZ) la convocatoria de la constitución de las Juntas Municipales de Distrito celebrada este miércoles al estimar que "se trata de un acto meramente electoralista que no tiene ninguna utilidad a menos de dos meses de las elecciones municipales".

En una nota, Valverde ha criticado que "el PP en el Ayuntamiento ha tenido cuatro años para realizar esta convocatoria que le venimos reclamando pleno tras pleno desde el Grupo Socialista y no lo ha hecho, y ahora, a menos de dos meses de las elecciones, nos sorprende con este llamamiento que no va a tener ninguna utilidad puesto que tras la constitución de la nueva Corporación habrá que cambiar a los integrantes políticos de las juntas".

Así, ha calificado el "acto de paripé" porque "no va a tener ninguna utilidad, no va a servir de nada", ha insistido, al tiempo que ha lamentado que "no estamos haciendo nada útil para el movimiento vecinal". "La participación ciudadana nunca ha estado en la agenda del PP", ha aseverado.

Para la líder del PSOE en el Consistorio, "la única utilidad de este acto es la foto que los concejales del PP en el Ayuntamiento van a obtener del acto celebrado hoy en los medios de comunicación y en las redes sociales", lamentando que sea "a costa de algo tan serio y trascendente como es la participación y el movimiento vecinal, al que está utilizando de forma bochornosa".

Valverde ha recordado que desde el PSOE "le llevamos pidiendo al PP al frente del Ayuntamiento a lo largo de todo esto mandato en los plenos, a través de mociones, en los ruegos y preguntas, que constituya las Juntas de Distrito, que dé voz a las asociaciones de vecinos y no ha hecho nada".

En su opinión, la alcaldesa "no solo ha estado silenciando al movimiento vecinal sino que ha incumplido el reglamento de participación ciudadana, y ahora nos vienen a convocar a algo que debería haberse hecho al inicio del mandato porque no va a servir de nada de aquí al 28 de mayo".

"Si a la alcaldesa y al PP les hubiera interesado la opinión de los almerienses hubieran convocado al principio de la Corporación las Juntas Municipales de Distrito, pero también el Consejo Escolar Municipal, la Comisión de Absentismo Escolar y otros muchos órganos de participación que figuran en la normativa y que no se han reunido ni un solo día a lo largo de estos cuatro años", ha criticado.