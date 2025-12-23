PSOE reclama a la Junta más ayudas para los cultivos y explotaciones de Almería afectadas por la plaga de trips

El parlamentario del PSOE Mateo Hernández. - PSOE

ALMERÍA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería Mateo Hernández ha reclamado a la Junta de Andalucía nuevas ayudas y medidas para apoyar a los agricultores almerienses afectados por la plaga del 'Trips parvispinus', que en esta campaña se ha intensificado y está provocando "graves daños".

En una nota, Hernández ha recordado que la sanidad vegetal "es una competencia directa de la Junta de Andalucía" y ha lamentado que "pese a la magnitud del problema, el Ejecutivo autonómico del PP no haya adoptado ni una sola medida de calado".

Para el dirigente socialista, el Gobierno andaluz "ha vuelto a dar la espalda a los agricultores almerienses" puesto sus actuaciones al respecto han sido "meramente cosméticas" y "no solucionan el problema".

En este sentido, ha asegurado que las ayudas anunciadas por la Junta cuentan con "un presupuesto claramente insuficiente", lo que "va a dejar fuera a miles de agricultores". Además, ha criticado que solo se financie el arranque producido hasta el 5 de diciembre; una limitación temporal que, a su juicio, "no responde en absoluto a las necesidades reales del sector".

Ante esta situación, el parlamentario socialista ha detallado las demandas que el PSOE plantea para hacer frente a la plaga del trips, entre las que reclama una nueva orden de ayudas con un presupuesto "mucho mayor" y que todos los productores afectados puedan acceder a los fondos "sin que el reparto se haga por concurrencia competitiva".

Para el parlamentario, las ayudas "no pueden limitarse únicamente al cultivo del pimiento, sino que deben extenderse al resto de cultivos afectados por el trips, así como a las plantaciones tardías".

Del mismo modo, ha subrayado que las subvenciones no deben destinarse solo al arranque de las plantas, sino también a financiar el sobrecoste de la lucha biológica, que en algunos casos está suponiendo hasta 10.000 euros por hectárea para los productores.

El representante del PSOE en el Parlamento ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, que "dejen de tomar el pelo a los agricultores y gasten el dinero", al tiempo que ha criticado que, pese a presumir del mayor presupuesto de la historia, "solo lo estén notando las clínicas privadas, a las que se riega de dinero año tras año, con más de 4.500 millones de euros".