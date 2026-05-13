Puente mantiene sus compromisos sobre el AVE a Almería ante las dudas del PP sobre 2028

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión plenaria del Senado, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID/ALMERÍA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que mantiene "todos y cada uno de los compromisos en materia de construcción y fechas" que ha hecho públicos sobre la línea de AVE a Almería, ante la exigencia del PP de aclarar si el Gobierno conserva 2028 como horizonte para finalizar las obras del Corredor Mediterráneo en la provincia.

El cruce se ha producido este martes en el Pleno del Senado, tras la pregunta formulada por el senador del Grupo Parlamentario Popular Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, quien ha pedido al ministro que concrete si el Ejecutivo central mantiene esa fecha y qué "garantías técnicas y presupuestarias" existen para cumplir el calendario previsto.

Rodríguez-Comendador ha aludido a la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado y a los "retrasos acumulados en distintos tramos", así como a los trabajos pendientes de electrificación, montaje de vía, sistemas de seguridad y periodo de pruebas.

Además, ha recordado que la actual candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, anunció la finalización de las obras para 2026, si bien ha apuntado que "lógicamente" este año no van a estar terminadas.

En su respuesta, Puente ha afirmado que "la garantía no es el presupuesto" y ha señalado que existe "un convenio de Adif suscrito con el Gobierno" que contempla una "envolvente" en la que están previstas "todas las obras pendientes de realizar en el tramo entre Murcia y Almería".

El ministro ha aprovechado su intervención para recordar que este mismo martes, en el Consejo de Ministros, se ha autorizado la licitación de la estación de mantenimiento del tramo Lorca-Almería en Níjar por 28,53 millones de euros. "Un anuncio que no podría hacer en época electoral de no ser porque ustedes me traen hoy al Senado a dar este tipo de explicaciones", ha trasladado.

En su segundo turno, ha acusado a Puente de buscar "excusas de mal pagador" y le ha reclamado "datos reales". "Las palabras se las lleva el viento, y en Almería de viento sabemos bastante", ha reprochado Rodríguez-Comendador, tras sostener que, si el ministro no puede dar una fecha, "es preferible el silencio y no la mentira".

El parlamentario 'popular' también ha criticado la situación ferroviaria de la provincia al comparar los tiempos de viaje por tren y carretera entre Almería y Granada, así como la duración del trayecto entre Almería y Madrid. "¿Sigue manteniendo que el tren vive su mejor momento en España?", ha preguntado antes de plantear si los almerienses son "españoles de segunda o de tercera".

Puente, por su parte, ha respondido con alusiones a la etapa del PP en el Gobierno y a declaraciones anteriores de Rodríguez-Comendador como alcalde de Almería sobre la llegada del AVE.

En este sentido, ha recordado que el entonces regidor afirmó que la provincia tendría obras del AVE en 2014 en el tramo entre Vera y Pulpí, si bien ha situado el inicio de esos trabajos en la primavera de 2019, ya con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.

El ministro ha mostrado, además, un gráfico con inversiones ferroviarias en la provincia durante los últimos 15 años y ha citado importes de 25 millones en 2013, 25 millones en 2014, 18 millones en 2015, siete millones en 2016 y once millones en 2017.

"Un kilómetro de AVE viene a costar entre 18 y 20 millones de euros", ha señalado Puente, quien ha reprochado al PP que en siete años de Gobierno no hiciera "ni cuatro kilómetros" y ha afirmado que el dinero "se lo gastaron en tapiar los túneles y nosotros los hemos destapiado".