Adelante publica un vídeo de García cantando el himno con cuatro años: "Lo llevamos dentro desde pequeños"

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha publicado este miércoles un vídeo de su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, cantando el himno de Andalucía con cuatro años de edad.

"Lo llevamos dentro desde pequeños. Y este domingo lo vamos a demostrar", ha indicado el candidato en el texto que acompaña el vídeo en las publicaciones en su perfil oficial en las redes sociales 'X' e 'Instagram'.

Una publicación que coincide con el lanzamiento de un nuevo videoclip de 'Kilómetro Sur', la canción realizada por el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, quien aparece en el vídeo oficial.

La canción --que es la sintonía de sus actos de la campaña por las elecciones autonómicas del 17 de mayo-- es, según ha señalado, "una especie de tributo" que hace a Andalucía, recordando su etapa más juvenil en la que tenía un grupo de música.



