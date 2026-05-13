Montero confía en "ganar" el 17M pese a las encuestas y espera estar el lunes "ya conformando gobierno" andaluz

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en una entrevista en la Cadena SER. - PSOE-A

GRANADA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha aseverado este miércoles que ella sale "a ganar" en las elecciones andaluzas de este próximo domingo, 17 de mayo, y está "convencida" de poder hacerlo pese a lo que vaticinan las encuestas sobre una posible derrota socialista incluso peor que la que cosechó en 2022, cuando se quedó con 30 escaños en el Parlamento andaluz, y ha indicado que el próximo lunes, el día siguiente a los comicios, espera estar "ya conformando gobierno" andaluz al hilo de la victoria que prevé conseguir.

Son ideas que la candidata socialista ha trasladado en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que, en respuesta a preguntas sobre las encuestas, ha señalado que "los expertos" dicen que es "en los últimos días", cuando "ya está cerca" el día de las elecciones, cuando "la gente traslada el sentido de su voto", aunque "muchas veces ni lo trasladan", según ha puntualizado.

Además, María Jesús Montero ha insistido en aludir a las elecciones andaluzas de 2012 y 2018 como precedentes de comicios en los que los resultados fueron distintos de lo que vaticinaban las encuestas, ya que en las primeras ganó el PP-A entonces liderado por Javier Arenas, pero sin la mayoría absoluta que se llegó a pronosticar, por lo que finalmente quienes gobernaron la Junta fueron el PSOE-A e IU en coalición, mientras que en las de diciembre de 2018 la fuerza más votada fue el PSOE-A que dirigía Susana Díaz, si bien por primera vez en la historia de la autonomía andaluza se quedó fuera del Gobierno andaluz por el pacto de gobierno que suscribieron PP-A y Ciudadanos, y el apoyo de Vox a la investidura de Juanma Moreno.

Por ello, Montero ha dicho que ella prefiere ser "cauta", y esperar a que los ciudadanos se pronuncien con sus votos en las urnas. En todo caso, a la pregunta de si no se cree que vaya a obtener "el peor resultado de la historia" del PSOE en Andalucía, la candidata ha respondido que no cree que eso vaya a suceder, y ha remarcado que ella sale "a ganar".

"Estoy confiada en la victoria", ha dicho también María Jesús Montero, que ha señalado igualmente su objetivo de "movilizar todo ese voto progresista de gente que, algún día, en algunas elecciones, confió" en el PSOE y que quiere que "vuelva a confiar" en este partido en estos próximos comicios andaluces, pensando también en lo que, en su opinión, se juegan "los servicios públicos de Andalucía" en esta cita con las urnas.

En esa línea, Montero se ha declarado "convencida" de que, si desde su candidatura logran movilizar "a la gente progresista que alguna vez confió en el PSOE, que entienda que estas elecciones son importantes", los socialistas van a "ganar" en estas elecciones.

Por ello, el lunes 18 de mayo, "con los resultados en la mano", María Jesús Montero ha dicho que espera "poder estar ya conformando gobierno y, por tanto, hablando con el resto de fuerzas políticas para poder hacerlo", según ha abundado antes de finalizar indicando que, "en cualquier caso, los análisis" del resultado de las elecciones "corresponderán" a su organización política "una vez asentados".

La candidata socialista desarrolla este miércoles su agenda de campaña en Granada, donde por la tarde compartirá con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un mitin en el municipio de Pulianas, que será el tercer acto de campaña que protagoniza junto al líder nacional de su partido, con quien también cerrará la campaña el próximo viernes día 15 en Sevilla.

