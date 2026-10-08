Rada Rassimov recibe el premio ‘Tabernas de Cine’ en la bienvenida del Almería Western Film Festival

Rada Rassimov recibe el premio 'Tabernas de Cine' - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Almería Western Film Festival (AWFF) ha arrancado este jueves su decimosexta edición con una jornada marcada por el reconocimiento a dos figuras vinculadas al cine y al género wéstern: la actriz Rada Rassimov, que ha recibido el premio 'Tabernas de Cine', y el productor Enrique Cerezo, distinguido con el premio a la 'Difusión del Género Wéstern'.

Enrique Cerezo ha sido distinguido con el premio a la 'Difusión del Género Western, en una gala a la que han asistido la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, el delegado de Cultura de la Junta en Almería, Juan José Alonso, el alcalde de Tabernas, José Díaz, y el director del festival, Juan Francisco Viruega.

Rada Rassimov dio vida a la inolvidable María en la obra de Sergio Leone 'El bueno, el feo y el malo' (1966), una interpretación breve pero decisiva que la convirtió en uno de los rostros más recordados del género.

La actriz ha recordado también sus otros rodajes en Tabernas y ha señalado que el reconocimiento supone "no solo un reconocimiento a mi carrera, sino también un homenaje a aquella época del cine italiano, del 'spaghetti western' y del cine europeo, que contribuimos a construir juntos". Rassimov ha tenido un recuerdo especial para Sergio Leone y para quienes compartieron con ella aquellos rodajes.

Rassimov ha descubierto además su silla en el Paseo de Cine de Tabernas, en la avenida de las Angustias. La actriz se incorpora al palmarés del Premio Tabernas de Cine, junto a leyendas del 'spaghetti western' como Franco Nero, Terence Hill, Gianni Garko y Fabio Testi, y a figuras fundamentales del cine español como Sara Montiel, Mónica Randall, Sancho Gracia o Charo López, entre otros.

Por su parte, Enrique Cerezo ha recibido durante la gala el premio a la 'Difusión del Género Wéstern', en reconocimiento a una trayectoria estrechamente vinculada a la conservación y difusión del patrimonio cinematográfico español.

Enrique Cerezo ha destacado la vinculación histórica entre Almería y el cine: "Hablar de Almería, de cine y de Tabernas es hablar del espagueti wéstern, del desierto, de poblados, salones y sheriffs, pero también de grandes títulos con éxito mundial como 'El bueno, el feo y el malo', 'La muerte tenía un precio' o 'Por un puñado de dólares'".

La gala inaugural, celebrada en el Teatro Municipal de Tabernas y presentada por Bego Puentes, ha puesto el foco en la trayectoria de Rassimov y en su estrecha vinculación con el cine rodado en el Desierto de Tabernas.

El director de AWFF, Juan Francisco Viruega, ha explicado que la edición de 2026 gira en torno al concepto del puente como símbolo de conexión entre territorios, culturas y formas de entender el género.

La primera jornada de AWFF ha comenzado con el pasacalles inaugural, que ha partido de la avenida Europa y ha finalizado en la Oficina de Turismo de Tabernas. A continuación, el Teatro Municipal ha acogido la proyección de 'Billy y el hámster cowboy', dentro de la sección Wéstern Junior, una propuesta dirigida al público familiar.

La programación ha continuado con la inauguración, en la ermita de San Sebastián, de la exposición fotográfica 'La mar del Desierto de Tabernas', de Pícaro Digit. A las 12,30 horas, el Teatro ha acogido una nueva sesión de la Sección Internacional de Escuelas de Cine.

Ya por la tarde, La Serrata ha sido escenario de la charla 'Cowboys con wifi. Afición wéstern y redes sociales', a cargo del colectivo Western Saloon, seguida de la proyección de 'Ouro e Oásis', de Sebastião Borges, dentro de la sección Tesoros encontrados, con la presencia del director. Otro de los momentos de la jornada ha sido la presentación y firma del libro 'Sergio Leone by himself', a cargo de su autor, Sir Christopher Frayling, premio 'Desierto de Tabernas' en AWFF 2021.

Tras la gala de inauguración, el festival ha rendido homenaje al 60 aniversario de 'El bueno, el feo y el malo' con la proyección de la película dirigida por Sergio Leone en 1966. Frayling ha sido el encargado de introducir la sesión.