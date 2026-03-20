Reanudan en Almería las demoliciones junto a la Alcazaba para avanzar en la regeneración de la antesala de La Hoya

Operarios trabajan en la demolición de uno de los inmuebles expropiados en el entorno de la Alcazaba de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha reiniciado este viernes los trabajos de demolición de los últimos inmuebles expropiados en el entorno de las calles Hércules, Viña y Almanzor, una actuación que permitirá despejar la zona de la Alcazaba y avanzar en la transformación urbana de la antesala de La Hoya.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, junto a la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha asistido al inicio de estos trabajos, considerados "clave" para avanzar en los proyectos urbanos de mejora del monumento y la revitalización del Casco Histórico.

Estas demoliciones, incluidas en el ámbito urbanístico Pedei-Cen-07 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almería, culminan el proceso de expropiación y se desarrollan sobre una superficie de algo más de 1.700 metros cuadrados, según ha señalado el Consistorio en una nota.

Los trabajos, iniciados este viernes, se prolongarán durante varias semanas con la demolición progresiva del conjunto de inmuebles existentes, entre los que destaca un edificio de tres plantas en la entrada de la calle Almanzor. Su eliminación permitirá liberar la visión de la Alcazaba y mejorar la percepción urbana de este enclave.

A las demoliciones seguirá el acondicionamiento de los espacios resultantes de cara a su posterior urbanización, dentro de una actuación más amplia que contempla la regeneración de la denominada antesala de La Hoya, una vez finalizada la recuperación del parque.

En este sentido, la alcaldesa ha recordado que "las demoliciones constituyen un paso previo imprescindible para el desarrollo de un nuevo espacio urbano que conecte, de manera integrada, este ámbito con el resto de la ciudad".

Así, el Ayuntamiento retomará el proyecto de regeneración urbana, adjudicado a la empresa Kauh Arquitectura y Paisajismo, con un presupuesto de 103.500 euros y un plazo de ejecución de seis meses, con el objetivo de diseñar y habilitar los espacios liberados para su uso público.

Esta actuación se suma a otras iniciativas ya impulsadas en el entorno, como la ampliación de la calle Pósito y su conexión con Almanzor, así como la construcción del nuevo edificio de la Gerencia. Además, incluye la remodelación de la calle Antonio Vico, los Jardines Mediterráneos de La Hoya, la intervención en calle Almanzor, el Mesón Gitano, la rehabilitación de las Casas Consistoriales, así como la urbanización de la Plaza Vieja y la mejora de otros espacios públicos del Casco Histórico.

Durante la visita, la regidora ha subrayado que esta actuación "supone un nuevo paso en la recuperación del Casco Histórico, cerrando definitivamente un proceso largo pero necesario para avanzar en la regeneración de un entorno de gran valor patrimonial y paisajístico".

Asimismo, Vázquez ha destacado el compromiso municipal con la transformación del Centro Histórico, como parte de la transformación global que vive Almería, con una visión de "ciudad moderna, abierta y respetuosa con su historia".