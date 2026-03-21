Récord de expedientes administrativos sancionadores de Capitanía Marítima de Almería: tramita 202 frente a 196 en 2024

Archivo - Edificio que alberga las dependencias de Capitanía Marítima y Sasemar en el Puerto de Almería. - APA - Archivo

ALMERÍA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Capitanía Marítima de Almería, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, alcanzó en el año 2025 su récord histórico de expedientes administrativos sancionadores tramitados, con un total de 202, frente a los 196 del año anterior.

Las infracciones más comunes, relacionadas con la náutica de recreo, fueron la falta de documentación obligatoria para el manejo de embarcaciones de recreo, la falta de seguro de responsabilidad civil obligatorio y las que tienen que ver con la navegación de motos náuticas, detalla en una nota de prensa.

La Capitanía Marítima ordenó la detención de un total de siete buques mercantes, todos ellos de bandera extranjera, por presentar deficiencias que comprometían gravemente la seguridad marítima, en los puertos de Almería, Garrucha y Carboneras. En este sentido, destaca el buque quimiquero, de bandera de Islas Marshal, 'Gulf Petroleum 4', que fue sancionado con 70.000 euros.

Por otra parte, la Capitanía Marítima dirigió un total de 290 emergencias, entre las que destacan las asistencias a buques y embarcaciones a la deriva (137), así como las asistencias a embarcaciones precarias, las asistencias por accidentes por actividades recreativas y las relacionadas con varadas/encalladuras.

Además, se inspeccionaron 84 buques mercantes, 74 de ellos extranjeros, para garantizar que cumplían con las normas de seguridad establecidas, y se llevaron a cabo un total de 395 inspecciones a buques y embarcaciones nacionales no mercantes.

En el ámbito de la Capitanía Marítima y de sus distritos se realizaron un total de 292 expediciones de titulaciones profesionales, 623 expediciones de certificados de navegabilidad, 131 expediciones de libretas marítimas y diez expediciones de Documentos de Identidad del Marino.

La Capitanía Marítima de Almería está dirigida por el capitán marítimo, José Aranda, y de ella dependen los distritos marítimos de Adra, Carboneas y Garrucha.