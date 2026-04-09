La Red Andaluza de Teatros Públicos programa 16 funciones en cinco municipios de Almería durante abril

Actores durante una representación de la obra teatral 'Divinas palabras'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos ofrecerá durante este mes de abril un total de 16 funciones de teatro, danza, música y circo en la provincia de Almería, con espectáculos en los municipios de El Ejido, Pulpí, Carboneras, Adra y Vícar dirigidos tanto al público general como al público escolar.

Esta programación se desarrolla en colaboración con los ayuntamientos de esos cinco municipios y tiene como objetivo "fomentar el acceso a la cultura, generar nuevos públicos para las artes escénicas y reforzar el tejido profesional del sector".

Según ha informado la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en una nota, del total de funciones previstas, ocho forman parte de 'Abecedaria', destinado específicamente al público escolar.

El ciclo de 'Abecedaria' comenzará el 13 de abril en Carboneras con 'Empaque', de Chicharrón Circo Flamenco, una propuesta que combina circo y lenguaje flamenco.

Continuará el 14 de abril en El Ejido con 'Raíz Sureste', también de Chicharrón Circo Flamenco, con dos funciones en horario escolar. Ese mismo día, Adra acogerá 'Yee-Haw!', de La Banda de Otro, un espectáculo de circo contemporáneo con humor y música en directo.

El circuito escolar seguirá el 20 de abril en Carboneras con 'Calle del Rebaño 14', de Títeres Caracartón, y el 23 de abril en Pulpí con 'turismointerior --teatrointerior--', de David Montero / La Suite, con dos funciones, una a las 10,00 y otra a las 12,00 horas.

En cuanto a la programación dirigida a público general, el 10 de abril actuará en Pulpí, a las 21,00 horas, la formación Cabo Verde Jazz Brasil con 'Minha Lua'. El 11 de abril, Adra será escenario del concierto de Trinidad Jiménez, mientras que Carboneras acogerá ese mismo día 'Debajo del tejado', de Pata Teatro.

El 17 de abril, Pulpí recibirá 'Divinas palabras', de Atalaya, definida en la nota como una de las compañías de referencia del teatro andaluz. Un día después, el 18 de abril, Carboneras acogerá la representación de 'Ikun, la princesa del agua', de Petit Teatro, dirigida a un público familiar.

El calendario continuará el 25 de abril con dos propuestas: 'Un trocito de luna', de A la Sombrita, en Carboneras, y 'Far West', de Producciones Yllana, en Vícar. El ciclo se cerrará el 29 de abril en El Ejido con 'La ceremonia de la despedida', de SilencioDanza + Raúl Durán Cía. de Danza, una pieza de danza contemporánea.