Renfe prepara el servicio de mercancías que prestará en Almería cuando concluya la autopista ferroviaria

Representantes de la Mesa del Tren y Coexphal durante la reunión con el director general de Renfe Mercancías, Imanol Leza, y el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. - MESA DEL TREN

ALMERÍA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe Mercancías ha confirmado que trabaja en la planificación y preparación del servicio de mercancías que prestará en Almería una vez concluyan las obras de la autopista ferroviaria, que ejecuta el gestor de la infraestructura, y ha destacado el "importante potencial" de la provincia para el desarrollo del transporte ferroviario de mercancías.

Fuentes de la compañía han trasladado a Europa Press esta posición después de la reunión que el director general de Renfe Mercancías, Imanol Leza, ha mantenido con representantes de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) y de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de la Provincia de Almería, con la participación también del subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín.

El encuentro ha permitido abordar las posibilidades que ofrecerá el futuro desarrollo ferroviario de la provincia para el transporte de mercancías y, especialmente, para el sector hortofrutícola almeriense, además de analizar la necesidad de avanzar hacia un sistema intermodal que combine carretera, ferrocarril y transporte marítimo.

Según han señalado Coexphal y la Mesa del Tren en sendas notas, Renfe Mercancías ha mostrado durante la reunión su interés por el potencial logístico de la producción hortofrutícola almeriense y ha trasladado que trabaja en un proyecto para establecer una autopista ferroviaria que permita conectar Almería con el Corredor Mediterráneo y los principales mercados europeos.

La planificación, según la plataforma ciudadana, permitiría transportar por vías de ancho estándar semirremolques o contenedores con hortalizas para su distribución por Europa. Coexphal ha precisado que el objetivo pasa por facilitar el traslado de semirremolques y contenedores refrigerados como alternativa para la exportación de frutas y hortalizas.

Leza destacó además durante el encuentro el interés comercial que despierta el campo almeriense para la operadora. "El sector hortofrutícola almeriense nos interesa mucho porque supone una oportunidad de negocio de importancia para Renfe", señaló, según recoge Coexphal en su nota.

El gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, ha valorado la reunión ante la posibilidad de abrir una nueva alternativa de transporte sostenible para las frutas y hortalizas almerienses, que, según la organización, podrían alcanzar el centro de Europa en tres días.

EL FERROCARRIL MUEVE EL 1% DE LAS MERCANCÍAS EN ALMERÍA

La reunión también ha servido para analizar la situación actual del transporte ferroviario de mercancías. La Mesa del Tren ha señalado que cerca del 30 por ciento de las mercancías en el continente se trasladan en ferrocarril, porcentaje que en España se reduce a menos de la mitad y que en Almería representa apenas el uno por ciento del tráfico, tanto de las hortalizas destinadas al resto de España como de las que se distribuyen por Europa.

Coexphal y la Mesa del Tren han expuesto las deficiencias de las actuales infraestructuras y han incidido en que el futuro desarrollo del sistema ferroviario añadirá un "factor de competitividad" al sector agroalimentario, así como a otras actividades económicas de la provincia, entre ellas la piedra natural y los graneles sólidos.

En este contexto, durante el encuentro se han analizado diferentes infraestructuras que podrían tener un papel en el futuro sistema logístico provincial, como los puertos secos proyectados en Níjar y Pulpí, la plataforma ferroviaria de Gádor y una futura conexión ferroviaria con el Puerto de Almería.

La Mesa del Tren ha precisado que entre los planteamientos abordados figura el aprovechamiento para usos militares de la plataforma cementera de Gádor y ha apuntado que la finalidad pasa por "crear sistemas complementarios para el movimiento de mercancías mediante los camiones, el ferrocarril y el barco".

La plataforma también ha trasladado que Renfe Mercancías confía en que las obras del Corredor Mediterráneo mantengan el actual ritmo de construcción y que, mientras tanto, prepara el inicio de las operaciones comerciales con Almería.

"No podemos hacer negocio si no tenemos listas las infraestructuras; al fin y al cabo, nosotros sólo somos una operadora de las líneas que existen o que se vayan a abrir al tráfico", manifestó Leza durante la reunión, según la Mesa del Tren.

Coexphal, la Subdelegación del Gobierno y la Mesa han coincidido, según la organización empresarial, en la necesidad de avanzar hacia un modelo que combine carretera, ferrocarril y transporte marítimo para mejorar la eficiencia logística, reducir costes y avanzar en los objetivos de descarbonización.