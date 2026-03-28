Repullo asegura que Moreno es la "única garantía de estabilidad" ante la campaña de "polarización" del PSOE-A

El coordinador de campaña del Partido Popular de Andalucía para las próximas elecciones autonómicas, Antonio Repullo, en el marco del IX Congreso Local del PP de El Ejido (Almería). - PP DE ANDALUCÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

El coordinador de campaña del Partido Popular de Andalucía para las próximas elecciones autonómicas, Antonio Repullo, ha asegurado este sábado, en el marco del IX Congreso Local del PP de El Ejido (Almería), que los andaluces "no van a querer una campaña de polarización" que es, a su juicio, la que "trae Pedro Sánchez a Andalucía por su mayor valedora, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero".

"La única garantía de estabilidad la ofrece nuestro presidente Juanma Moreno", ha proseguido durante su intervención el también secretario general de los populares andaluces, que ha puesto el foco en la importancia de que la región no se salga "de la vía andaluza en la que ha entrado, una vía de profundidad, una vía en la que los andaluces cada vez se sienten más cómodos, una vía de moderación".

Durante su intervención en el acto, en el que el alcalde del municipio almeriense Francisco Góngora ha presentado su candidatura a la Presidencia de la nueva Ejecutiva Local, Repullo ha trazado varios paralelismos entre la evolución de Almería y de la localidad ejidense y la de la propia comunidad autónoma.

"Todo lo que ha pasado en el PP de Andalucía tiene mucho que ver con lo que pasó en su momento en el PP de Almería y en municipios como El Ejido", ha puesto de manifiesto el 'popular', quien ha resaltado que "nadie os ha regalado absolutamente nada, igual que a otros niveles, a nuestro presidente, Juanma Moreno, tampoco le han regalado absolutamente nada".

"Vosotros habéis hecho algo muy importante que ha servido de ejemplo para el resto de Andalucía, habéis solucionado muchos problemas, habéis puesto por delante de vuestros intereses particulares y partidistas a los almerienses", ha incidido.

Asimismo, Repullo ha hechohincapié en los problemas que ha tenido últimamente la localidad almeriense. "Habéis tenido problemas con el agua, con la agricultura, con temas tan importantes como son las infraestructuras y de la mano de cada uno de ellos habéis ido solucionando poco a poco, con mucho esfuerzo y con muchísimo trabajo", ha afirmado.

Así, ha abundado en que "antes en Andalucía eso de competir no se llevaba", que "nos resignábamos a que teníamos que estar en el vagón de cola y nadie nos impulsaba a que pudiésemos estar en esa cabeza tractora de Andalucía como lo es Almería, del resto de Andalucía y del resto de España", en un discurso con el que ha definido a El Ejido como "un pueblo que trabaja, que innova y que compite".

ESTABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE ATRACCIÓN PARA EMPRESAS

Repullo ha puesto el foco en la estabilidad, en el "apoyo mayoritario" que los almerienses han depositado en sus siglas, las que a su juicio, dan seguridad a la sociedad de que se puede seguir "avanzando a todos los niveles, a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel autonómico".

"Esa estabilidad se refleja en las instituciones, que no es ninguna tontería. Se refleja a nivel económico y se refleja a nivel social. Esa estabilidad no es una palabra hueca, no es una palabra inocua, no es algo que se diga como un eslogan", ha incidido.

A este respecto, el dirigente 'popular' ha explicado que "la estabilidad tiene mucho que ver con que vengan muchas empresas de fuera y tengan capacidad de inversión", con "la creación de empleos" y con "la confianza que tiene la gente en sus gobernantes, que es muy importante".

Por eso -ha continuado-, "tenemos que mimar esa estabilidad que en Andalucía está basada en un liderazgo, en un liderazgo sereno y transformador, que es el liderazgo de Juanma Moreno".

En contraposición, ha planteado cómo otros "representan el ruido, el populismo, la polarización", pero tiene claro que "la gente no quiere eso, la gente quiere gestión, la gente quiere dirigentes como vosotros, dirigentes como nuestra alcaldesa y nuestros alcaldes".

Por otro lado, el coordinador de Campaña del PP de Andalucía ha insistido, cuando quedaban prácticamente 50 días para las elecciones, en la necesidad de trabajar muy duro porque "no hay nada hecho" y porque "tenemos no solamente un presidente que merece la pena, sino tenemos una tierra que merece la pena".

"Aquí sabéis lo que ha pasado durante muchos años de gobierno socialista", ha incidido, "cuando no se reconocía en voto al que estaba gobernando a nivel autonómico no se aportaba nada, no había inversiones y se aislaba a la provincia".

En este sentido, Antonio Repullo ha sostenido la necesidad de seguir apoyando esa estabilidad "ante muchos riesgos con los que nos vamos a encontrar de aquí al 17 de mayo", ha añadido, poniendo en valor los distintos presupuestos aprobados cada año que han permitido "que se hagan infraestructuras en Almería".

Asimismo, ha puesto sobre la mesa que "lo que tenemos enfrente es gente que grita, gente que no aporta absolutamente nada y otros modelos de gestión que tampoco aportan absolutamente nada", como se aprecia en el hecho de que "en los últimos años no se ha aprobado ningún solo presupuesto por parte del Gobierno de España".

Labor que ha tenido de encargada a "aquella persona que nos ponen aquí de candidata, la mayor defensora de Pedro Sánchez y del sanchismo a nivel nacional".

Sobre Montero, ha recordado que "se ha dedicado durante siete años a aislar Andalucía, aislar Almería, hacer todo lo posible para que Andalucía se quedase atrás porque solamente tenía una visión de lo que era la política: mantenerse en el sillón de la Moncloa ella y mantener a su jefe Pedro Sánchez" Pero a Almería "llegó el cambio, llegó un presidente como Juanma Moreno y llegaron los resultados.

Y ahora Almería está a un nivel de inversión adecuado, el que se merecen los almerienses, el que se han ganado los propios almerienses", ha concluido.

