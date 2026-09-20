Rescatados en helicóptero dos hombres atrapados dentro del agua en la Cala del Cuervo, en Níjar (Almería)

Archivo - Cala Rajá, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE NÍJAR - Archivo

NÍJAR (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

Dos hombres han tenido que ser rescatadas en helicóptero este domingo tras quedar atrapados por el oleaje en una playa de Níjar (Almería), según ha confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El teléfono 112 ha recibido varias llamadas de testigos, sobre 12,50 horas, en el que avisaban de que dos personas estaban atrapadas en la Cala del Cuervo ya que no podían salir del agua debido a la fuerza de las olas y estaban, por ello, chocándose contra las rocas.

Tras ello, la sala coordinadora ha dado el aviso a Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, efectivos del Servicio Sanitario 061 y al equipo de Salvamento Marítimo.

Fuentes de Salvamento han indicado al 112 que finalmente ambos fueron rescatados por un helicóptero y que no era necesario la intervención de los equipos sanitarios. Por su parte, desde Protección Civil han detallado a la entidad coordinadora que uno de los atrapados había llegado a una cueva, mientras que el otro estaba en una roca.