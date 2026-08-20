Rescatan a cinco marineros tras incendiarse su pesquero a unas ocho millas al sur de Adra (Almería)

Pesquero incendiado en Adra (Almería) - SALVAMENTO MARÍTIMO

ADRA (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

Cinco marineros han sido rescatado este miércoles tras sufrir el incendio del pesquero en el que navegaban cuando se encontraban a unas ocho millas náuticas al sur de Adra (Almería).

Fuentes de Salvamento Marítimo han explicado a Europa Press que recibieron una alerta por radio a través de otra embarcación que se hallaba en las próximidades en la que avisaba del fuego a bordo registrado en el pesquero 'María y Rosario'.

Así, desde el centro de coordinación de Salvamento en Almería se movilizó la Salvamar Carina y solicitó la emisión de un 'mayday relay' para alertar a los buques cercanos.

Gracias a la rápida intervención del pesquero alertante 'Aaron y Abraham', los cinco tripulantes de la nave afectada fueron rescatados "sanos y salvos" sobre las 11,08 horas, de modo que ninguno precisó asistencia médica. La embarcación afectada quedó a la deriva tras el incendio.

La Salvamar Carina continuó hacia la zona para evaluar la situación del pesquero siniestrado, mientras los náufragos eran trasladados con seguridad al puerto de Adra. Desde el Sasemar han trasladado su reconocimiento a la tripulación del 'Aaron y Abraham' por su rápida actuación así como a todos los profesionales implicados en la coordinación y atención de esta emergencia.