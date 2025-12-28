Rescatan a una persona atrapada en el interior de su vehículo por las fuertes lluvias en Pulpí (Almería)

Bomberos rescatando a la persona atrapada en su vehículo. - BOMBEROS DEL LEVANTE ALMERIENSE

PULPÍ (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

Los bomberos del Levante Almeriense han intervenido este domingo, 28 de diciembre, en el rescate de una persona atrapada en el interior de su vehículo por las intensas precipitaciones en la localidad de Pulpí (Almería).

Según ha indicado este organismo en un comunicado, sobre las 13,07 horas han recibido la llamada del Centro de Emergencias 112 Almería informando de que una persona estaba atrapada dentro de un vehículo y que estaba empezando a entrar agua en el interior.

El incidente ha tenido lugar en el municipio de Pulpí en una avenida en la que confluyen varias ramblas y esta ha sido superada por la gran cantidad de agua. Al llegar al lugar el conductor aún estaba el interior, el rescate se ha realizado sin complicaciones. El mismo no ha necesitado ayuda sanitaria "aun estando muy nervioso", se ha puesto a disposición de sus familiares que estaban también en el lugar.