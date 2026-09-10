Retirados más de 1,7 millones de litros de residuos de la red de saneamiento para preparar Almería ante lluvias de otoño

El concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura, durante una visita a los trabajos de limpieza y mantenimiento de la red de saneamiento de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería y Aqualia han limpiado desde comienzos de año más de 14.000 imbornales y han retirado más de 1,7 millones de litros de residuos de la red de saneamiento de la ciudad dentro de los trabajos preventivos que han intensificado durante las últimas semanas para afrontar en "las mejores condiciones posibles" la llegada de las lluvias de otoño.

La empresa concesionaria de la gestión integral del agua en la ciudad ha destinado más de 2.450 horas de trabajo a estas labores de limpieza y mantenimiento, según ha informado el Consistorio en una nota. Aqualia prevé "superar ampliamente" esta cifra durante los próximos meses y alcanzar más de 18.000 unidades a finales de año.

De las 57 cuencas hidráulicas en las que se divide el municipio, ya se ha actuado en 39, además de las intervenciones periódicas en los denominados 'puntos negros', zonas especialmente sensibles en las que las labores de limpieza se realizan varias veces al año. La actuación desarrollada hasta la fecha ha supuesto una inversión aproximada de 600.000 euros para el Servicio Municipal de Agua.

Desde enero, Aqualia ha ejecutado 794 desatascos en la red general de saneamiento y 1.600 actuaciones en acometidas. El objetivo es "garantizar la correcta evacuación tanto de las aguas residuales como de las aguas de lluvia, evitar encharcamientos e inundaciones y facilitar su transporte hasta las estaciones depuradoras".

Los equipos de Aqualia realizan la retirada manual de residuos con vehículos de limpieza industrial. Los materiales extraídos se trasladan posteriormente a un vertedero autorizado y, una vez finalizada la limpieza, se aplica agua a presión para comprobar que la conducción queda completamente despejada.

Durante una visita para conocer el desarrollo de estas actuaciones, el concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura, ha destacado que "detrás de cada imbornal limpio hay un trabajo constante que muchas veces pasa desapercibido, pero que resulta esencial para el funcionamiento de la ciudad".

"Estamos hablando de que prevemos que lleguemos a final de año con una cifra que alcance los 2,4 millones de litros de suciedad extraídos de las alcantarillas, así que es crucial que todos nos concienciemos para no utilizar el inodoro como una papelera ni arrojar a la vía pública residuos que puedan acabar obstruyendo las alcantarillas y provocando inundaciones", ha resaltado.

El Ayuntamiento ha señalado que las toallitas húmedas continúan como uno de los principales problemas detectados en la red de saneamiento. Aunque algunos envases las presentan como desechables, no se degradan adecuadamente en el agua y forman grandes acumulaciones de fibras que, junto con restos de jabón y otros residuos, generan importantes obstrucciones en las tuberías.

En España, la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (Daquas, anteriormente AEAS) estima que las toallitas incrementan entre cuatro y seis euros por habitante y año los costes de mantenimiento, tratamiento y depuración de las aguas residuales. A escala europea, la asociación EurEau sitúa el impacto económico de este problema entre 500 y 1.000 millones de euros anuales.

Por su parte, el gerente de Aqualia en Almería, José Antonio Otero, ha recordado que "la red de saneamiento está diseñada para transportar agua residual y agua de lluvia, no para recoger residuos. Cada papel, colilla, resto de obra o toallita que acaba en ella reduce la capacidad de drenaje del sistema y aumenta el riesgo de incidencias. La colaboración ciudadana es tan importante como las labores de mantenimiento que realizamos durante todo el año".

El Ayuntamiento y Aqualia han subrayado que la limpieza periódica de imbornales, alcantarillas y colectores resulta fundamental para mantener la capacidad hidráulica de la red y "favorecer la rápida evacuación del agua de lluvia". Asimismo, han recordado la importancia de no arrojar toallitas al inodoro ni residuos a las alcantarillas para evitar atascos e inundaciones.

No obstante, ambas entidades han precisado que, ante episodios de precipitaciones especialmente intensas, ninguna red de drenaje urbano puede absorber de "forma instantánea" toda el agua caída. En estos casos, es normal que se produzcan acumulaciones temporales en la vía pública hasta que el sistema recupera progresivamente su capacidad de evacuación.