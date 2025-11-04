Roquetas de Mar (Almería) adjudica por 11,4 millones la construcción del nuevo complejo judicial

Recreación del futuro complejo judicial de Roquetas de Mar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha aprobado la adjudicación del contrato de obras para la construcción de la nueva sede judicial del municipio, por un importe de 11.413.805 euros. Con este acuerdo, ha quedado culminado el proceso administrativo iniciado con la licitación aprobada el pasado mes de mayo.

El contrato ha sido adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Puentes y Calzadas Infraestructuras SLU y Civilsur SL, con un plazo de ejecución de 16 meses, según ha indicado el Consistorio en una nota.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha señalado que con esta adjudicación "se da un paso decisivo para hacer realidad una infraestructura demandada por la ciudadanía y por los profesionales de la justicia".

"Este proyecto, fruto de la colaboración institucional entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, permitirá dotar al municipio de un edificio moderno y funcional, acorde a las necesidades actuales del partido judicial lo que contribuirá a reducir la carga de trabajo del resto de juzgados de la ciudad, cumplimos con una demanda histórica del municipio", ha subrayado Amat.

El regidor ha recordado que "el Ayuntamiento asume íntegramente la construcción con fondos propios, mientras que la Junta de Andalucía compensará la inversión mediante un canon anual una vez cedido el edificio mediante mutación demanial externa".

El nuevo Complejo Judicial se construirá en la calle Antonio Pintor, sobre una parcela de 4.887 metros cuadrados, y contará con capacidad para albergar cinco juzgados de Primera Instancia y cuatro de Instrucción, además del Registro Civil, Servicio Común Procesal, Fiscalía, Juzgado de Guardia y Clínica Médico-Forense.