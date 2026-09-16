Roquetas de Mar (Almería) y Endesa refuerzan su colaboración para impulsar nuevos proyectos municipales

Reunión entre representantes del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) y Endesa para abordar nuevos proyectos municipales. - ENDESA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) y Endesa han reforzado su colaboración para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos municipales, en un encuentro en el que la compañía ha anunciado además un plan de inversión de más de 800.000 euros hasta finales de 2028 para mejorar la calidad del suministro en el municipio.

El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, y la concejala de Presidencia, Energía, Aguas y Transporte, Rocío Sánchez, se han reunido en el Ayuntamiento con representantes de Endesa para "seguir afianzando las relaciones de colaboración existentes entre ambas entidades".

Durante el encuentro, los responsables municipales han presentado los proyectos previstos para el municipio que precisarán nuevos suministros eléctricos, ampliaciones de potencia o modificaciones de instalaciones ya existentes, según ha informado la compañía eléctrica en un comunicado.

Entre ellos se encuentra la nueva piscina de Aguadulce, cuya ejecución implicará también la modificación de las líneas aéreas que cruzan actualmente la rambla de San Antonio.

Endesa ha señalado que trabaja en un plan específico para acometer esta actuación. Por su parte, el Ayuntamiento ha solicitado a la compañía que agilice los trámites asociados a las conexiones de nuevos suministros para instalaciones impulsadas por la Administración local.

La eléctrica ha reiterado su disposición a colaborar, "dentro de sus competencias y procedimientos, para facilitar el avance de estos proyectos en el menor plazo posible", con una "interlocución fluida" y atención a la gestión técnica y administrativa que conlleva cada actuación.

Dentro del plan de inversión previsto hasta finales de 2028, Endesa proyecta construir una nueva línea de media tensión de más de dos kilómetros para Aguadulce y renovar el cableado de media tensión en esta zona mediante la ampliación de su diámetro, lo que permitirá reforzar la red y aumentar la capacidad de distribución en el entorno.

La compañía también ha iniciado estudios para el soterramiento de cableado aéreo de media tensión en algunas zonas del municipio, con especial atención a áreas urbanas como Cortijos de Marín. Este soterramiento permitiría reforzar la red y reducir las incidencias provocadas por las condiciones del entorno natural.