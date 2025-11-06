La rotura de un hidrante en las obras del Paseo obligan a cortar el agua temporalmente en el centro de Almería

Rotura de agua en las obras del Paseo de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La rotura accidental de un hidrante y una boca de riego en las obras de remodelación del Paseo de Almería han obligado a suspender temporalmente el abastecimiento de agua en unas 80 calles del centro de Almería hasta que la empresa concesionaria del servicio de aguas, Aqualia, pueda terminar de reparar los desperfectos ocasionados.

La abastecimiento, que se espera pueda restablecerse a última hora de la tarde, quedará suspendido en prácticamente toda la zona centro, desde la Rambla Federico García Lorca hasta Obispo Orberá, hasta la zona de la Plaza Circular y buena parte del espacio oriental del casco histórico.

Fuentes de la compañía han indicado a Europa Press que la primera incidencia tuvo lugar a las 10,00 horas cuando la empresa encargada de las obras produjo una avería en una boca de riego ubicada en la intersección del Paseo con la calle General Tamayo.

En este sentido, se dio pronto aviso a los técnicos de Aqualia que accedieron hasta la zona para realizar un arreglo "provisional" con el que se evitó el corte del suministro en la zona.

No obstante, de cara a poder solventar la incidencia por completo, se requirió una excavación "más profunda" a la empresa encargada de la remodelación que, en esta ocasión, rompió accidentalmente un hidrante anexo a la zona que estaba siendo reparada.

Esta segunda avería ha obligado a iniciar la suspensión temporal del abastecimiento de agua en varias calles para poder acometer el arreglo sin problemas, si bien se espera que el suministro pueda restablecerse a última hora de la tarde.

Las calles afectadas son Paseo de Almería, Circunvalación Ulpiano Díaz, Aguilar de Campo, Navarro Rodrigo, Reyes Católicos, García Alix, Zaragoza, Minero, Méndez Núñez, Javier Sanz, Padre Santaella, Rueda López, Reyes Católicos, Marqués de Comillas, General Tamayo, Eguilior, Valero Rivera, General Segura, Gerona, Arapiles, Real, Gravina, Plaza Virgen del Mar, Trajano, Séneca, Murillo, Cisneros, Solís, Eduardo Pérez, Infanta, Guzmán, Conde Ofelia, Sócrates, San Pedro y Martínez Almagro.

También están afectadas por el corte temporal las calles Padre Luque, Doctor Gómez Ulla, Padre Alfonso Torres, La Unión, Gabriel Cjón, Siloy, Ricardos, Plaza Urrutia, Plaza San Pedro, Floridablanca, San Francisco de Asís, Dr. Leal de Ibarra, Castelar, Pelayo, Lirón, Concepción Arenal, Plaza Flores, Placido Langle, Campomanes, Tenor Iribarne, Hernán Cortés, Las Tiendas, Lectoral Sirvent, Jovellanos, Mariana, Lope de Vega, Beatriz de Silva, San Indalecio, Cervantes, Emilio Ferrera, Plaza de Careaga, Arco, la Rambla Obispo Orberá --números pares--, Avenida Federico García Lorca --números impares entre Obispo Orberá y Plaza Emilio Pérez--, Conde Xiquena y Fructuoso Pérez.